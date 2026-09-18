Auh y suaf: el presupuesto 2027 propone un cambio clave en los aumentos automáticos

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contiene un artículo que puede cambiar una de las reglas más importantes del sistema de asignaciones familiares si finalmente es aprobado.

La propuesta alcanza a prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del sistema SUAF. Pero hay una aclaración central: el cambio todavía no está vigente.

Qué propone el proyecto que llegó al Congreso

La Libreta AUH puede gestionarse desde mi ANSES y luego cargarse nuevamente una vez completa.

El proyecto ingresó formalmente el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados. En su artículo 17 propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160.

El artículo 1° de esa ley es el que establece actualmente que las asignaciones familiares son móviles y vincula su actualización con el índice previsto por el régimen de movilidad previsional.

También determina que esa movilidad se aplica a los montos de las asignaciones y, cuando corresponde, a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

Qué cambiaría para AUH y SUAF si se aprueba

Si el Congreso aprobara el artículo tal como fue enviado, dejaría de existir en esa ley la regla que garantiza la movilidad automática de las asignaciones bajo el mecanismo actual.

El proyecto no incorpora en ese mismo artículo una fórmula alternativa para reemplazarla. Por eso, la discusión que deberá seguirse en el Congreso es qué mecanismo regiría luego para actualizar las prestaciones.

La iniciativa también propone derogar el artículo 3°, que asigna a ANSES el cálculo de la movilidad, y el artículo 4°, que había establecido la primera aplicación de ese régimen.

El texto completo del proyecto puede consultarse en el Trámite Parlamentario de la Cámara de Diputados.

Ver también: AUH en septiembre: cuánto se cobra en mano y cuánto retiene ANSES

Cómo funciona hoy la actualización

La Ley 27.160 establece que las asignaciones familiares tienen movilidad. En la práctica, los montos se actualizan siguiendo el mecanismo vigente de movilidad previsional y ANSES publica las nuevas escalas.

Durante septiembre de 2026, por ejemplo, la AUH volvió a actualizarse y el valor general quedó en $154.030,03 por hijo, de los cuales se deposita mensualmente el 80% y se retiene el 20% hasta el cumplimiento de los controles correspondientes.

En el sistema SUAF también se actualizan los montos y los límites de ingresos. Este mes, el tope individual quedó en $3.157.449 y el máximo del grupo familiar en $6.314.898.

Los límites vigentes pueden consultarse en la nota sobre los nuevos topes del SUAF en septiembre.

Qué no cambia por ahora

La presentación del Presupuesto no modifica de manera inmediata los pagos de ANSES. El proyecto debe atravesar el tratamiento parlamentario y puede recibir cambios durante el debate.

Por lo tanto, los montos de septiembre y las próximas actualizaciones continúan rigiéndose por la normativa actualmente vigente mientras no exista una ley nueva que la modifique.

La propia Cámara de Diputados registra la iniciativa como proyecto de ley girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No corresponde considerar eliminado el mecanismo de movilidad hasta que el Congreso complete el proceso legislativo y exista una norma promulgada.

La fecha que habrá que seguir ahora

El punto siguiente será el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisión y luego, si obtiene dictamen, su llegada al recinto. Durante ese recorrido el artículo puede mantenerse, modificarse o quedar fuera del texto final.

Para titulares de AUH y SUAF, el dato concreto hoy es que existe una propuesta oficial para cambiar la regla de actualización automática, pero todavía no produce ningún efecto sobre los cobros actuales.