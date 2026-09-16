Confirmado: dieron de baja radares en la provincia y hay un dato clave para quienes recibieron multas

Los radares volvieron a convertirse en un tema caliente para quienes manejan por la Provincia de Buenos Aires, pero esta vez no por una suba de multas sino por una decisión administrativa que impacta de lleno en dos corredores muy transitados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja la homologación y autorización de uso de varios cinemómetros instalados sobre rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense.

La novedad genera una pregunta inmediata entre los automovilistas: qué equipos fueron alcanzados y qué efecto puede tener eso sobre las infracciones. La respuesta no es idéntica para todos los casos, porque la baja no invalida de forma automática cualquier acta de radar ni convierte en irrelevantes todos los controles de velocidad.

Lo concreto es que en esta tanda quedaron involucrados ocho radares fijos que habían sido autorizados en años anteriores para operar sobre las rutas nacionales 33 y 7.

Qué radares fueron dados de baja

La ANSV publicó dos disposiciones nuevas. Una afecta al municipio de Guaminí y la otra al de Leandro N. Alem. La primera deja sin efecto la homologación y autorización de seis equipos fijos; la segunda hace lo mismo con otros dos.

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Municipio Cantidad Equipos alcanzados Ruta Guaminí 6 4 DYGOLD ENFORCER-A y 2 IVERO V2-VIP Ruta Nacional 33 Leandro N. Alem 2 2 DYGOLD ENFORCER-A Ruta Nacional 7

En otras palabras, el total de equipos alcanzados por esta decisión es de ocho cinemómetros. La publicación oficial habla de una baja de la homologación y de la autorización de uso, dos condiciones claves para que ese tipo de control pueda operar dentro del esquema formal.

Qué cambia para los conductores

La primera consecuencia es que esos dispositivos no deberían seguir funcionando bajo la autorización que tenían hasta ahora. Para el conductor común, eso vuelve especialmente relevante la fecha de la presunta infracción, el municipio que figura en el acta y la ubicación del control.

La baja, sin embargo, no equivale a decir que todos los radares de la Provincia quedaron cuestionados ni que cualquier multa por velocidad carece de efecto. Se trata de una medida puntual, referida a equipos específicos y a autorizaciones concretas.

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Tampoco significa, por sí sola, que todas las actas anteriores desaparezcan automáticamente. El análisis cambia según la fecha, la situación del expediente, la jurisdicción y la información técnica o administrativa que figure en cada caso.

Qué conviene mirar si llegó una multa

Quien haya recibido una notificación por velocidad debería revisar con detenimiento varios datos antes de tomar una decisión. En muchas ocasiones, esos detalles pasan desapercibidos y son los que realmente permiten entender si el caso tiene o no algún punto discutible.

Fecha exacta de la infracción y de la notificación.

y de la notificación. Municipio emisor del acta.

del acta. Ruta y kilómetro donde se habría detectado la falta.

donde se habría detectado la falta. Tipo de cinemómetro o información técnica consignada.

o información técnica consignada. Estado del expediente, para saber si existe pago voluntario o descargo.

Cuanto más precisa sea la revisión del acta, más claro será el panorama. En algunos casos, el conductor puede optar por pagar; en otros, el foco pasa por reunir documentación y evaluar una presentación.

Por qué la homologación es tan importante

Un radar no funciona solo por estar físicamente instalado. Para operar dentro del esquema nacional, necesita condiciones técnicas, autorizaciones vigentes y controles periódicos. La homologación no es un detalle burocrático menor: es una de las bases que sostienen la validez del sistema.

Por eso estas disposiciones generan tanto interés. Cuando la ANSV retira la autorización a un conjunto de equipos, la noticia sale del plano administrativo y entra de lleno en la conversación de los automovilistas que circulan por esas rutas o que ya recibieron actas vinculadas a ellas.

Una advertencia que interesa mucho más allá de esos dos municipios

La decisión sobre Guaminí y Leandro N. Alem deja una enseñanza práctica para todos los conductores: no alcanza con ver que llegó una multa; también importa de qué equipo salió, cuándo y bajo qué autorización.

En tiempos en los que el costo de las infracciones subió con fuerza en la Provincia, cada dato del expediente puede hacer la diferencia entre resolver rápido una acta o abrir una revisión más cuidadosa del caso.