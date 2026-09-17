Una ciudad bonaerense tendrá tres días de festival gratis con gastronomía y música en vivo

El tercer fin de semana de septiembre suma una propuesta que puede servir tanto para una salida de unas horas como para una escapada de día completo. Habrá gastronomía, música en vivo, artesanos y emprendedores, con acceso libre y actividades distribuidas durante tres jornadas.

La fecha también llega en un momento ideal para aprovechar los primeros días de primavera, cuando muchas localidades bonaerenses vuelven a llenar parques y espacios públicos con ferias al aire libre.

En este caso, la entrada no tendrá costo y la actividad comenzará desde el mediodía, por lo que se podrá llegar temprano, recorrer los puestos y quedarse hasta los espectáculos de la tarde y la noche.

El festival será en Luján y empieza este viernes

La nueva edición de D’ Gustar se realizará en el Parque San Martín de Luján el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. Las tres jornadas comenzarán a las 12:00 y tendrán entrada libre y gratuita.

La propuesta combina platos inspirados en distintas cocinas del mundo con una feria de artesanos y emprendimientos. Para quienes están buscando otras salidas del mismo fin de semana, también puede resultar útil la guía de la Fiesta del Turismo Rural de San Francisco de Bellocq, otra alternativa bonaerense para organizar una escapada.

La feria combina gastronomía, emprendimientos y espectáculos durante tres jornadas.

Esta edición se presenta con formato de Festival de Primavera. El paseo gastronómico será uno de los ejes, pero no el único: a lo largo del parque habrá puestos para recorrer y una programación musical que se concentra especialmente durante el sábado y el domingo.

Día Horario Actividad destacada Viernes 18 Desde las 12:00 Apertura del festival, gastronomía y feria Sábado 19 Desde las 12:00 Festival durante el día y show de G Sony a las 20:00 Domingo 20 Desde las 12:00 Las Guerreras a las 18:00 y Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres a las 20:00

Qué se podrá comer y recorrer durante la jornada

La característica de D’ Gustar es que no funciona como una feria centrada en un único producto. La propuesta reúne platos de diferentes lugares del mundo y permite armar un recorrido gastronómico sin necesidad de reservar mesa ni elegir un restaurante.

A eso se suma la presencia de artesanos y emprendedores. Para una familia o un grupo de amigos, el formato permite alternar la comida con el paseo por el parque y los espectáculos, algo especialmente práctico si la idea es permanecer varias horas.

Quienes viajen desde otras localidades pueden combinar la visita con una recorrida por el centro de Luján, la zona de la Basílica y el área ribereña. No hace falta concentrar todo el paseo en el festival: la ciudad ofrece suficientes alternativas para convertir la jornada en una salida completa.

Los shows confirmados para el sábado y el domingo

El sábado 19, la programación musical tendrá como uno de sus puntos fuertes la presentación de G Sony a las 20:00.

El domingo 20 habrá dos momentos centrales. A las 18:00 se presentará Las Guerreras – Revolución K-Pop y a las 20:00 llegará el turno de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Lugar: Parque San Martín, Luján.

Parque San Martín, Luján. Fechas: 18, 19 y 20 de septiembre.

18, 19 y 20 de septiembre. Inicio: desde las 12:00 durante las tres jornadas.

Un dato importante antes de salir

Al tratarse de un evento al aire libre, el clima puede modificar la programación. La organización informó que la actividad se suspende en caso de lluvia, por lo que conviene revisar las novedades antes de emprender el viaje.

La Municipalidad de Luján publicó el cronograma confirmado de la feria. Si el tiempo acompaña, el festival suma una opción especialmente atractiva para quienes quieren una salida con entrada gratuita y varias actividades en un mismo lugar.

Además, quienes estén evaluando viajar en micro pueden revisar el beneficio de Banco Provincia para financiar pasajes de larga distancia en cuotas sin interés.