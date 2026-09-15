Trágico accidente: un muerto y heridos tras impactante choque de cuatro camiones

Un grave accidente de tránsito se registró este martes en la Ruta Provincial 51, en el tramo que comunica las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Saladillo, donde cuatro camiones quedaron involucrados en un siniestro ocurrido a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo.

Por circunstancias que deberán determinarse, los vehículos de gran porte protagonizaron el fuerte episodio cuando circulaban por ese sector de la ruta, generando una situación de extrema complejidad sobre el puente y obligando a desplegar un importante operativo de emergencia.

Tras el accidente se movilizaron hacia el lugar distintos servicios de asistencia y seguridad, mientras la circulación por la Ruta Provincial 51 resultó afectada debido a la ubicación de los camiones y las tareas que debieron realizarse en el sector.

El hecho generó especial preocupación por haberse producido sobre el puente del Arroyo Saladillo, un punto donde las posibilidades de maniobra son considerablemente menores que en otros sectores de la carretera.

Las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la secuencia que terminó involucrando a los cuatro transportes y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia del violento impacto, falleció el chofer de uno de los camiones. En tanto, otros tres conductores resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica. Según trascendió, presentaban golpes y escoriaciones.

De acuerdo con la información disponible, los protagonistas del accidente serían oriundos de Villalonga y Coronel Suárez.

Se recomienda a quienes deban circular por la Ruta Provincial 51 entre 25 de Mayo y Saladillo hacerlo con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones que puedan disponerse en inmediaciones del lugar del accidente.

Crédito: Actualidad Regional