Día de la primavera: anticipan viento fuerte y un marcado descenso de temperatura en la provincia

El Día de la Primavera podría llegar con un cambio de tiempo bastante menos amable de lo que muchos esperan. Las proyecciones actuales para el lunes 21 de septiembre muestran una baja marcada de temperatura después del fin de semana y un aumento importante del viento en varias regiones de la Provincia de Buenos Aires.

El escenario todavía puede ajustarse porque faltan varios días, pero hay una señal que se repite en distintas ciudades del sur, centro e interior bonaerense: después de la inestabilidad del domingo, el viento rotaría al oeste y sudoeste y las ráfagas podrían intensificarse.

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Día de la Primavera: dónde aparece la señal de viento más fuerte

El sur bonaerense es una de las regiones donde hoy aparece el cambio más marcado. En Tres Arroyos, las proyecciones para el lunes muestran viento del sudoeste con ráfagas que podrían acercarse a 80 km/h. Bahía Blanca también aparece con viento fuerte, con picos que podrían rondar los 70 km/h.

Después del frente del domingo, varias zonas podrían recibir viento fuerte del oeste y sudoeste.

En Azul, el rango proyectado alcanza alrededor de 60 km/h, mientras que en Nueve de Julio se esperan ráfagas más moderadas, aunque igualmente perceptibles.

Ciudad Máxima lunes 21 Ráfagas proyectadas Tres Arroyos 16 °C Hasta 80 km/h Bahía Blanca 17 °C Hasta 72 km/h Azul 17 °C Hasta 63 km/h Mar de Ajó 18 °C Hasta 63 km/h Nueve de Julio 18 °C Hasta 51 km/h

También bajará la temperatura

El contraste con el sábado será evidente. Algunas ciudades que podrían alcanzar 24 °C, 25 °C o incluso 27 °C durante el fin de semana retrocederían a máximas de entre 16 °C y 18 °C el lunes.

En La Plata, el escenario actual muestra además posibilidad de chubascos y una máxima cercana a 18 °C, con una mínima que podría caer hacia 4 °C. El martes 22 seguiría fresco.

Por qué el lunes puede sentirse mucho más frío

No será solamente una cuestión de temperatura. Cuando el viento sopla con fuerza desde el oeste o sudoeste, la sensación térmica puede quedar por debajo del valor real del termómetro, especialmente durante la mañana y hacia la noche.

Por eso, aunque el Día de la Primavera tenga máximas cercanas a 17 °C o 18 °C, las condiciones podrían sentirse más frescas en espacios abiertos.

¿Se arruina el Día de la Primavera?

Todavía es demasiado pronto para afirmar que habrá mal tiempo durante toda la jornada. La principal señal hoy es el descenso térmico y el viento, especialmente después del paso de la inestabilidad del domingo.

La evolución de las lluvias y el horario exacto del cambio deberán definirse con los pronósticos de corto plazo. Una diferencia de algunas horas en el pasaje del frente puede cambiar bastante el escenario para actividades al aire libre.

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Qué conviene hacer si hay planes para el lunes 21

Quienes estén organizando picnics, encuentros estudiantiles, paseos o actividades en plazas y parques deberían seguir el pronóstico durante el fin de semana. Si la señal de viento se mantiene, será importante elegir lugares reparados y tener abrigo.

Por ahora, la tendencia marca un Día de la Primavera con menos calor, más viento y un ambiente bastante más fresco que el sábado. La próxima actualización será clave para saber si además habrá lluvias en cada zona.