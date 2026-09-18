Una ciudad de la Costa tendrá tres días de actividades gratis para recibir la primavera

La Costa Atlántica tendrá desde este viernes una propuesta distinta a las escapadas tradicionales de playa y gastronomía. Durante tres días habrá actividades abiertas que van desde yoga y meditación hasta fitness, música, tai chi y un chapuzón al amanecer.

La sede será Pinamar y Cariló, donde se realizará el 10º Fin de Semana del Bienestar Mundial entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. Todas las actividades anunciadas por el municipio son libres y gratuitas.

El programa está distribuido en distintos espacios y horarios, por lo que no funciona como un festival concentrado en un solo predio. Esa característica permite elegir actividades puntuales o armar una jornada completa.

Qué habrá este viernes en Pinamar

La apertura será el viernes 18 a las 16:00 en Golf Pinamar. La primera actividad será una propuesta de conciencia corporal y luego comenzará una secuencia de charlas y experiencias.

16:15: charla sobre crioterapia y ejercicios de respiración.

16:45: chapuzón helado.

17:15: té de bosque y reseteo digital.

18:15: charla con nutricionista deportóloga.

18:45: actividad de fitness.

19:45: meditación de cierre.

El cronograma completo fue difundido por la Agenda oficial de Pinamar, que confirma el carácter gratuito de todas las propuestas.

Para quienes estén pensando en viajar a la Costa, hay un dato que conviene mirar antes de salir: este fin de semana las temperaturas costeras se mantendrán bastante más frescas que en el interior. El detalle puede verse en el pronóstico sobre las diferencias de temperatura entre el interior y la Costa.

El sábado arranca antes de que salga el sol

El sábado 19 tendrá uno de los momentos más llamativos del programa. A las 6:00 está previsto un chapuzón al amanecer en el Balneario Marbella.

Después habrá una pausa larga y las actividades retomarán a las 16 en Playas Art Hotel. La tarde combinará arte, escritura antiestrés, nutrición, coaching, música y meditación.

Entre las propuestas anunciadas aparecen un espacio de arte con invitados, un ejercicio de escritura para desconexión, una charla sobre nutrición, actividades de coaching y un cierre musical seguido por meditación.

El domingo las actividades se trasladan a Cariló

La última jornada se realizará en Cozumel, Cariló, desde las 10:00. El domingo tendrá el cronograma más extenso y físico del fin de semana.

Habrá calistenia, tai chi, baile, actividades de coaching corporal, clown, yoga y yoga de la risa. También están previstas propuestas vinculadas con sexualidad, danza, reiki y una meditación con cuencos.

La clase de yoga comenzará a las 14:15 y el yoga de la risa a las 15. El tramo final incluirá Shakti Dance y meditación con cuencos antes del cierre.

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Por qué puede funcionar como escapada de primavera

El evento coincide con el fin de semana previo al Día de la Primavera y ofrece una alternativa para quienes quieren aprovechar la Costa sin depender solamente del clima para ir a la playa.

Al tratarse de actividades gratuitas, el gasto principal queda concentrado en traslado, comida y alojamiento para quienes decidan pasar la noche. También es posible participar solamente de una jornada y volver en el día desde localidades cercanas.

El programa oficial aclara que las actividades son abiertas e inclusivas. Como varias se realizan al aire libre o incluyen contacto directo con el mar, conviene llevar abrigo y revisar cualquier actualización de último momento en la agenda municipal antes de salir.