Atención con la factura de luz: ya rigen nuevos cuadros tarifarios en la provincia y hay diferencias según el subsidio

Septiembre trajo un cambio que puede pasar desapercibido hasta que llega la factura. Los cuadros tarifarios vigentes para la Provincia de Buenos Aires muestran que el límite de consumo alcanzado por el régimen nacional de subsidios se redujo respecto de agosto.

La diferencia es importante porque no modifica solamente una cifra administrativa: determina qué parte del consumo residencial queda dentro del bloque subsidiado y qué parte puede pagarse a tarifa plena.

El límite pasó de 300 a 150 kWh mensuales

OCEBA publica para agosto cuadros específicos destinados a usuarios residenciales beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con consumos de hasta 300 kWh por mes.

Para los consumos realizados desde el 1° de septiembre de 2026, ese límite baja a 150 kWh mensuales.

En términos prácticos, el bloque de consumo contemplado dentro del esquema subsidiado se reduce a la mitad respecto del mes anterior.

A quiénes alcanza el cuadro de septiembre

Los cuadros publicados por el organismo provincial abarcan a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur correspondientes a cooperativas y prestadores locales.

También existen cuadros diferenciados para usuarios residenciales generales y para quienes están categorizados dentro de la Tarifa Social provincial.

La información actualizada puede revisarse directamente en la sección de tarifas vigentes de OCEBA.

Ver también: Subsidios de luz y gas: cómo anotarse para no perder el beneficio en Provincia

Por qué agosto tenía un tope mayor

El esquema de subsidios focalizados utiliza límites estacionales. Durante los meses de mayor demanda energética, el bloque subsidiado puede ser más amplio; en los meses templados se reduce.

Agosto todavía aparece dentro del período con referencia de 300 kWh, mientras que septiembre vuelve al esquema de 150 kWh. Esa diferencia puede resultar especialmente relevante para hogares que siguen utilizando calefacción eléctrica o tienen consumos altos por termotanques, bombas de agua, cocción y otros equipos.

Una guía previa sobre cómo funcionan las tarifas y el subsidio eléctrico en la Provincia permite revisar las diferencias entre distribuidoras y categorías.

Qué ocurre si se superan los 150 kWh

Estar dentro del padrón de beneficiarios no significa que todo el consumo mensual quede subsidiado sin límite. El beneficio se aplica hasta el bloque definido para el período.

El consumo que excede ese volumen puede liquidarse bajo condiciones diferentes y con un costo mayor. Por eso, dos hogares con la misma condición de beneficiarios pueden terminar recibiendo facturas muy distintas si uno supera ampliamente los 150 kWh.

La factura también depende de cargos fijos, impuestos, distribuidora y nivel total de consumo, de modo que no existe un monto único aplicable a toda la Provincia.

Qué conviene revisar en la próxima factura

El primer paso es mirar el período de consumo: una factura emitida en septiembre puede incluir días de agosto y, por lo tanto, no necesariamente reflejar de inmediato todo el esquema del nuevo mes.

También conviene verificar si el suministro figura como beneficiario del régimen correspondiente y cuántos kWh se consumieron durante el ciclo facturado.

El dato central para septiembre es simple: el bloque de referencia para beneficiarios del SEF vuelve a 150 kWh mensuales. Para hogares que venían consumiendo cerca de 300 kWh, esa diferencia puede sentirse en las próximas facturas.