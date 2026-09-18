Avanza la reforma de la VTV en la Provincia: más talleres habilitados y controles cada dos años

Si sos de los que sufre cada vez que le toca hacer la VTV, ya sea por las largas filas, los turnos lejanos o las distancias a recorrer, esta noticia es para vos. El Senado bonaerense dio el primer paso para cambiar el sistema y ahora todo depende de la Provincia.

Descentralización: Sumar Talleres Mecánicos y Concesionarios

La Cámara de Senadores bonaerense aprobó un proyecto que busca ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La iniciativa propone incorporar a concesionarios oficiales y talleres mecánicos privados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

Esta medida beneficiaría especialmente a los vecinos del interior, quienes hoy deben recorrer largas distancias, como el caso de Villalonga, que debe hacer 111 kilómetros entre ida y vuelta para cumplir.

Cambios en los Plazos de Vigencia para Vehículos Particulares

El proyecto también plantea una modificación profunda en los plazos de vigencia de la VTV. Según el esquema de referencia, los vehículos 0 kilómetro tendrían su primera revisión recién a los cinco años del patentamiento.

Para autos particulares de hasta diez años de antigüedad, la VTV tendría una vigencia de dos años, mientras que para los que superen esa antigüedad continuaría siendo anual.

Fomento de la Competencia y Fin de las Tarifas Reguladas

Uno de los pilares del proyecto es generar mayor competencia en el sistema. Se busca una VTV más moderna, fácil y simple, donde la incorporación de nuevos prestadores signifique más oferta de lugares y, eventualmente, mejores precios.

Esta desregulación tarifaria permitiría que los valores se definan por el mercado, sin una tarifa regulada rígidamente por el Estado Provincial, como funciona actualmente.

La Decisión Final queda en Manos del Ejecutivo

Con la media sanción del Senado, la decisión final para la implementación de estos cambios está ahora en manos del Poder Ejecutivo de la Provincia.

El gobierno de Axel Kicillof deberá evaluar una modificación del sistema actual basándose en estas propuestas y definir si avanza con el nuevo esquema.