Una ciudad bonaerense tendrá tres días entre flores, feria y música con entrada gratis

El fin de semana de la primavera tendrá una celebración especialmente colorida en la Provincia de Buenos Aires: durante tres días una plaza se llenará de flores, plantas, viveristas, gastronomía, talleres, música y actividades para chicos, todo con entrada gratuita.

La propuesta se realizará en Paso del Rey, partido de Moreno, donde vuelve la Fiesta Provincial del Plantín Floral. La edición 2026 será del sábado 19 al lunes 21 de septiembre, de 10 a 20, en la Plaza Dr. Buján.

La fecha no es casual. Moreno tiene una fuerte producción florícola y el evento se hace justo en el cambio de estación, cuando jardines, balcones y huertas vuelven a ganar protagonismo.

Qué se podrá comprar y recorrer

La fiesta reunirá a productores locales con venta directa de plantas, flores, plantines, macetas, tierra, accesorios e insumos para jardín y huerta. También habrá feria de artesanos, stands informativos, sorteos y patio gastronómico.

El Municipio señala que el distrito produce más de 25 millones de plantines florales por año y que el sector reúne a más de un centenar de floricultores y viveristas. Esa escala explica por qué la fiesta tiene una identidad productiva tan marcada y no funciona solamente como paseo recreativo.

La programación oficial completa puede consultarse en el sitio del Municipio de Moreno.

Qué habrá el sábado 19

El sábado combinará charlas y actividades culturales. Desde las 14 habrá una charla sobre diseño de canteros con variedades del INTA y luego una clase de zumba. A las 16 está prevista otra charla sobre embellecimiento de espacios públicos.

Desde las 17 comenzará el tramo artístico, con danzas y música en vivo. Entre las presentaciones anunciadas aparecen el Cuerpo de Danzas Ko’eju, el Ballet Los del Patio, Maxi Pini, Palo y a la Bolsa y la Orquesta Kalukeña.

Para quienes estén armando un recorrido de escapadas, el mismo fin de semana se realiza también la Fiesta Provincial de la Pastafrola en La Luisa, con dos jornadas de gastronomía y entrada gratuita.

El domingo tendrá talleres, danza y un cierre fuerte

El domingo 20 comenzará a las 10 con una charla sobre separación de residuos y compostaje. Al mediodía se trabajará sobre planificación de la huerta primavera-verano y a las 14 habrá un taller de arreglos florales.

A las 16 está anunciada una charla sobre bonsái con árboles recuperados y luego empezará una secuencia de espectáculos musicales y de danza.

La grilla incluye taikos japoneses, escuelas de danzas, Hermanos Acuña, Valentina Vitale, el Ballet Municipal y la Orquesta de Música Popular Raíces. El cierre artístico principal será a las 20:30 con Peteco Riendas Libres.

El lunes 21 también habrá actividad

La fiesta no termina el domingo. El lunes 21, coincidiendo con el Día de la Primavera y del Estudiante, el predio volverá a abrir de 10 a 20.

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A las 11 está programada una charla dedicada a plantas carnívoras y durante el resto de la jornada habrá música y sorteos. Es una opción especialmente útil para quienes tienen libre ese lunes por el calendario educativo.

Dónde es y cuánto cuesta la entrada

La Fiesta Provincial del Plantín Floral se realizará en la Plaza Dr. Buján, Justo Daract 1541, Paso del Rey. El ingreso es libre y gratuito durante las tres jornadas.

La ubicación permite una escapada corta desde distintos puntos del Conurbano y alrededores. Quienes quieran comprar plantas pueden además aprovechar la venta directa de productores, uno de los rasgos más distintivos del encuentro.

Si el plan es pasar varias horas, conviene llevar algo de abrigo para el final de la tarde y revisar el pronóstico antes de salir. Buena parte de la feria y de los espectáculos se desarrollan al aire libre, por lo que las condiciones meteorológicas pueden modificar horarios o actividades.