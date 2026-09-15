Cuenta dni: el descuento que se puede sumar a otro beneficio y llevar el ahorro hasta 35%

Con los precios de todos los días, aprovechar un reintegro ya puede representar una diferencia importante. Pero durante septiembre hay usuarios de Cuenta DNI que tienen una posibilidad adicional: en determinados comercios, dos beneficios pueden aplicarse sobre una misma compra y elevar bastante el ahorro final.

La oportunidad no está disponible en cualquier negocio ni en cualquier ciudad. Depende de que el comercio figure dentro de una promoción especial y, al mismo tiempo, esté adherido al beneficio habitual de comercios de cercanía. Cuando se cumplen ambas condiciones, la cuenta cambia por completo.

Ver también: Cuenta DNI septiembre 2026: Todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro.

Cuenta DNI: cómo se puede llegar a un ahorro del 35%

Banco Provincia mantiene desde septiembre una promoción denominada Especial Localidades. Los lunes y martes ofrece un 15% de ahorro en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $7.000 por semana y por persona.

Al mismo tiempo, el beneficio general de comercios de cercanía devuelve un 20% de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000. Lo importante es que las condiciones oficiales indican expresamente que esta promoción es acumulable con Especial Localidades.

Eso permite que, en un comercio adherido a las dos acciones, una compra de $30.000 realizada un lunes o martes pueda generar:

Beneficio Reintegro sobre $30.000 Especial Localidades 15% $4.500 Comercios de cercanía 20% $6.000 Ahorro total $10.500

En ese ejemplo, el ahorro efectivo llega al 35% del valor de la compra.

Para sumar los beneficios, el comercio debe estar adherido a las dos promociones correspondientes.

Qué pasa si gastás más de $30.000

Los porcentajes pueden sumarse, pero cada beneficio conserva su propio tope. El 20% de comercios de cercanía llega al máximo de $6.000 una vez que acumulaste $30.000 en compras durante la semana. En cambio, el 15% de Especial Localidades puede devolver hasta $7.000.

Para alcanzar el tope completo del 15% habría que gastar aproximadamente $46.667 en un comercio alcanzado por esa promoción. Si además todavía tenés disponible el tope de cercanía, el reintegro conjunto puede llegar a $13.000.

Miércoles y jueves también hay una combinación interesante

La acción Especial Localidades cambia a mitad de semana. Los miércoles y jueves pasa a ofrecer un 10% de ahorro sin tope de reintegro.

Como el 20% de comercios de cercanía continúa vigente hasta el viernes y puede acumularse, una compra de $30.000 en un local incluido en ambas promociones puede dejar:

$6.000 por comercios de cercanía.

por comercios de cercanía. $3.000 por el beneficio especial del 10%.

por el beneficio especial del 10%. $9.000 de ahorro total.

La diferencia es que ese 10% especial no tiene tope, de modo que en compras más altas el reintegro de esa parte sigue creciendo.

Qué hay que revisar antes de pagar

La acumulación no ocurre automáticamente en cualquier local. Antes de comprar conviene comprobar que el comercio aparezca en los listados de Especial Localidades y también en el de comercios de cercanía.

Banco Provincia aclara además que el pago debe realizarse con las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI, como Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. No aplica si se paga leyendo un QR de otra billetera ni mediante tarjeta de crédito o débito dentro de la aplicación.

Las condiciones completas y los listados por localidad pueden consultarse en la página oficial de Banco Provincia.

Cómo saber cuánto te devolverían antes de comprar

Como hay porcentajes y topes diferentes, calcular el reintegro antes de ir al comercio puede evitar confusiones. Si ya utilizaste una parte del beneficio semanal de cercanía, por ejemplo, no vas a disponer nuevamente de los $6.000 completos.

Ver también: Calculadora de Cuenta DNI: Cuánto tenés que gastar y cuánto te devuelven.

La oportunidad más fuerte aparece los lunes y martes: en los comercios que participan de ambas promociones, una compra bien elegida puede alcanzar un 35% de ahorro. La clave está en revisar el local y los topes disponibles antes de confirmar el pago.