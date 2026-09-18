Confirmado: una localidad bonaerense tendrá un festival gratuito con más de 20 bandas

Quienes pensaban acercarse este fin de semana a uno de los festivales gratuitos más tradicionales de una ciudad bonaerense deberán cambiar los planes. La organización decidió mover las dos jornadas por el pronóstico y ya confirmó un nuevo fin de semana para realizar el encuentro.

Se trata de Rock al Parque 2026 en Lobos, que iba a desarrollarse el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Parque Municipal Ingeniero Hiriart.

La nueva fecha será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. La decisión fue comunicada este jueves 17 ante las condiciones meteorológicas previstas, especialmente para el domingo.

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Por qué cambiaron la fecha de Rock al Parque

La edición 2026 se había preparado para ocupar todo el fin de semana con bandas, feria y gastronomía al aire libre. Sin embargo, la posibilidad de mal tiempo llevó a evitar una cancelación a último momento y trasladar directamente el festival una semana.

El cambio resulta especialmente importante para quienes ya estaban organizando el viaje: este sábado 19 y domingo 20 no se realizará el festival. Las nuevas jornadas son el 26 y 27.

La agenda turística bonaerense ya contemplaba esas fechas como alternativa en caso de lluvia. Finalmente, la organización decidió utilizarlas frente al pronóstico desfavorable.

El escenario climático que motivó la decisión coincide con las proyecciones para este fin de semana: el sábado aparece más estable, mientras que el domingo aumentan las probabilidades de tormentas en distintas zonas. Ese cambio puede verse en el último pronóstico para el fin de semana en la Provincia.

Qué estaba previsto para la edición 2026

Rock al Parque es organizado por la Asociación de Músicos Independientes de Lobos (AMIL) con acompañamiento municipal y este año tiene prevista una grilla de alrededor de 20 bandas.

Para la programación original del sábado se habían anunciado Cruciatus, Kamikaze, Segundas Marcas, Melodrama, Espectro Sonar, Detroit DDT, China, Flores Negras, Furión y Asesinos del Pentagrama.

El domingo figuraban Club de Vinilos DJ Set, Los Ausentes, Tismo Rock, Suburbano BA, La Waky Factory, Mejor Así, Alfredo Peria y Los Lobos, Arrabal, Don Diego y la Bocha y Runa, entre otros proyectos.

Además de la música, el festival prepara feria de artesanos y emprendedores, puestos gastronómicos, viveros y espacios recreativos. La entrada es gratuita.

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Un festival pensado para pasar la tarde completa

La programación original ubicaba el comienzo de los recitales alrededor de las 15:00, pero el predio iba a tener actividad desde antes con feria, comida y propuestas para familias. Ese formato ayuda a explicar por qué el clima pesa tanto en la decisión: buena parte de la experiencia ocurre al aire libre.

Los organizadores destacaron además que el escenario tendrá sonido profesional, pantallas y equipamiento preparado para que las bandas locales puedan tocar en condiciones similares a las de un festival de mayor escala.

La edición es la número 24 y mantiene como eje a los músicos de Lobos, aunque también suma proyectos de otras localidades y provincias. Esa combinación le permite conservar identidad local y, al mismo tiempo, ampliar la convocatoria.

Qué pasa ahora con horarios y bandas

El dato confirmado es el traslado al sábado 26 y domingo 27. Como la modificación se produjo a pocos días de la fecha original, quienes quieran asistir deberían tomar la grilla previa como referencia y revisar eventuales ajustes de horarios o artistas que pueda comunicar la organización.

El escenario seguirá siendo el Parque Municipal Ingeniero Hiriart de Lobos. Si se mantiene el esquema original, habrá música durante la tarde y feria gastronómica y de emprendedores alrededor del escenario.

La postergación evita que miles de personas tengan que decidir a último momento frente a un domingo complicado por el tiempo y deja una nueva fecha concreta: el último fin de semana de septiembre será ahora el elegido para la 24ª edición del festival.