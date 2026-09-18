Auxiliares bonaerenses: el dato del último acuerdo que cambia el aumento y ya impacta en septiembre

Los auxiliares de educación bonaerenses quedaron incluidos en el último acuerdo salarial de la Ley 10.430, pero su situación tiene una particularidad que no se aplica de la misma manera a todo el personal estatal.

La diferencia aparece en una mejora sectorial informada por el sindicato SOEME y se suma a otros cambios que comenzaron a ponerse en marcha durante septiembre, entre ellos el pase a planta permanente de personal mensualizado.

Por eso, para porteros, cocineros, personal de limpieza y otros auxiliares no alcanza con mirar únicamente el 7% anunciado de manera general por la Provincia.

El adicional que diferencia a los auxiliares del resto de la Ley 10.430

El acuerdo general informado por el Gobierno bonaerense estableció un 5% en julio y un 2% en agosto, calculados sobre los salarios de junio. Sin embargo, SOEME comunicó que para los auxiliares de educación se incorporó además un 2% adicional sectorial.

De acuerdo con el detalle difundido oficialmente por SOEME, el esquema del sector quedó así:

5% desde julio de 2026 , sobre la base salarial de junio.

, sobre la base salarial de junio. 2% desde agosto de 2026 , correspondiente al acuerdo general.

, correspondiente al acuerdo general. 2% adicional para auxiliares, también incorporado en el tramo de agosto.

Con esa mejora específica, el sindicato informó que la actualización para auxiliares alcanza el 9%. Esto no significa que todo el personal de la Ley 10.430 haya recibido 9%: el adicional de dos puntos corresponde al sector auxiliar.

Los auxiliares tienen conceptos sectoriales que modifican el resultado final del recibo.

Qué pasa con la bonificación de $20.000

La mejora sectorial se suma a la bonificación específica de $20.000 denominada “Equipo Auxiliares de la Educación”, que había sido incorporada meses atrás. Ese concepto forma parte del esquema particular del sector y debe leerse por separado de los porcentajes generales.

Por eso, dos trabajadores de la Ley 10.430 pueden tener recibos diferentes aun cuando compartan categoría o régimen horario. La dependencia, los adicionales, la antigüedad y las bonificaciones sectoriales cambian el resultado final.

Para comparar el esquema con la situación general, INFOZONA publicó también qué aumento sigue vigente en septiembre para los auxiliares bonaerenses y qué puntos continúan abiertos.

Septiembre también activó un pase a planta permanente

El acuerdo incluyó otro punto con impacto laboral: el inicio del proceso de pase a planta permanente de 8.000 trabajadores mensualizados. Según SOEME, alcanza a quienes pasaron a esa situación de revista entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

El proceso comenzó a regir desde el 1° de septiembre de 2026. No implica que las 8.000 situaciones administrativas se resuelvan el mismo día, sino que habilita la etapa de regularización prevista en el acuerdo.

La discusión salarial todavía no está cerrada

El entendimiento de julio también contempló volver a abrir la negociación durante septiembre. Hasta ahora no hay un nuevo porcentaje provincial confirmado para el último tramo del año.

Para un auxiliar, entonces, hay tres planos distintos que conviene separar al mirar el recibo: el aumento general de la Ley 10.430, el adicional sectorial y las bonificaciones propias. Esa combinación explica por qué el porcentaje informado para el sector puede diferir del número general anunciado para el conjunto de los estatales.