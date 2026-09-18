Alerta por cianobacterias: Activaron alerta naranja en 17 municipios

La Provincia de Buenos Aires actualizó este viernes 18 de septiembre el mapa de riesgo por cianobacterias y confirmó que 17 municipios bonaerenses permanecen bajo alerta naranja, una categoría que representa un riesgo medio para la salud y obliga a extremar las precauciones en lagunas y otros cuerpos de agua utilizados con fines recreativos.

Entre los distritos alcanzados se encuentran Lezama y Chascomús, junto con Alberti, Avellaneda, Balcarce, Chacabuco, General Madariaga, General Pinto, Junín, Lobos, Monte Hermoso, Pehuajó, Rivadavia, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.

La advertencia fue difundida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias.

El seguimiento se realiza mediante el denominado Cianosemáforo, un Sistema de Alerta Temprana que actualmente cuenta con la participación activa de 51 municipios de la Provincia.

La alerta naranja implica la aplicación de bandera sanitaria por cianobacterias y señala que existe un riesgo potencial para la salud. Por ese motivo, las autoridades indicaron que cuando la bandera sanitaria se encuentre colocada no se debe ingresar al agua y, ante cualquier duda, se recomienda consultar a los guardavidas o a las autoridades locales.

Las cianobacterias son organismos microscópicos que pueden multiplicarse rápidamente bajo determinadas condiciones ambientales y formar floraciones visibles en la superficie del agua.

Algunas especies pueden producir toxinas capaces de provocar distintos efectos sobre la salud, motivo por el cual resulta fundamental respetar las advertencias oficiales y evitar el contacto con el agua cuando existe una alerta.

El sistema provincial combina los reportes enviados desde cada municipio con el monitoreo satelital realizado por la Autoridad del Agua (ADA).

Según explicó la Provincia, cruzar ambas fuentes permite elaborar un mapa más preciso de la situación; cuando no existen datos territoriales disponibles, el sistema toma como referencia la información obtenida mediante satélites.