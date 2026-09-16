Fin de semana en la provincia: el sábado llega con calor, pero el domingo vuelven las tormentas

El fin de semana comenzará con temperaturas agradables en buena parte de la Provincia de Buenos Aires, pero el panorama no se mantendrá igual hasta el domingo. Las últimas proyecciones muestran un aumento de la inestabilidad y el regreso de lluvias y tormentas en distintas zonas del interior y el sur bonaerense.

La señal aparece con fuerza en varios puntos: Bahía Blanca, Nueve de Julio, Azul y Tres Arroyos tienen actualmente probabilidades altas de precipitaciones para el domingo. En la Costa Atlántica, en cambio, se esperan lluvias más débiles y temperaturas más frescas.

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El domingo vuelve la inestabilidad a la Provincia

En Bahía Blanca, el pronóstico actual prevé para el domingo 20 una probabilidad de lluvia cercana al 90%, con chaparrones de carácter tormentoso y una máxima de unos 22 °C. En Tres Arroyos, el escenario es parecido: también aparece una probabilidad elevada de tormentas, con acumulados que podrían rondar varios milímetros.

Hacia el centro provincial, Azul y Nueve de Julio muestran una tendencia comparable. Ambos puntos podrían llegar al domingo con temperaturas templadas y luego registrar chaparrones o tormentas durante la jornada.

Ciudad Domingo 20 Máxima estimada Bahía Blanca Chaparrones tormentosos 22 °C Tres Arroyos Chaparrones tormentosos 22 °C Azul Chaparrones tormentosos 24 °C Nueve de Julio Chaparrones tormentosos 26 °C Mar de Ajó Lluvia débil 17 °C

La inestabilidad aumentará hacia el domingo, aunque el alcance exacto deberá actualizarse más cerca del evento.

El sábado todavía aparece como la mejor jornada

Antes del cambio, el sábado 19 se perfila como el día más estable del fin de semana. En el oeste y sudoeste podría haber sol o intervalos de nubes, con máximas de entre 24 °C y 27 °C.

Bahía Blanca podría tocar los 27 °C, Nueve de Julio los 25 °C y Tres Arroyos alrededor de 24 °C. La Costa permanecerá bastante más fresca, con temperaturas cercanas a 17 °C.

Por qué cambia el tiempo después del calor

El ascenso de temperatura de jueves a sábado estará acompañado por viento del norte, que transporta aire más templado y también humedad. Cuando ese aire se encuentre con un nuevo sistema frontal, aumentarán las condiciones para la formación de lluvias y tormentas.

Ese tipo de secuencia es frecuente en septiembre: primero se produce un rápido calentamiento, luego aumenta la humedad y finalmente avanza un frente que reorganiza el tiempo.

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La lluvia no llegará igual a todos lados

Los pronósticos de varios días de anticipación pueden cambiar en intensidad, horario y ubicación. Que una ciudad tenga 90% de probabilidad de precipitación no significa que vaya a llover de manera continua durante toda la jornada.

También puede ocurrir que un sector reciba una tormenta intensa y una localidad relativamente cercana tenga apenas un chaparrón. Por eso, a medida que se acerque el domingo será importante seguir las actualizaciones de corto plazo.

Qué conviene tener en cuenta si hay planes al aire libre

Para actividades, ferias, encuentros o escapadas, el sábado aparece hoy como la ventana más favorable. El domingo, en cambio, conviene dejar margen para cambios de horario y revisar el pronóstico antes de salir.

El dato central es que el fin de semana empezará templado y estable, pero podría cerrar con tormentas en buena parte del interior bonaerense.