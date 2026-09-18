Una fiesta de pueblo que debió postergarse vuelve este fin de semana con fogón, caballos y entrada gratis

La lluvia obligó a cambiar los planes apenas unas horas antes de la fecha original, pero la celebración no fue cancelada. Este fin de semana, un pequeño pueblo bonaerense volverá a encender el fogón y desplegará dos días de tradición, caballos, música y encuentro comunitario.

La cita será en Warnes, partido de Bragado. La Fiesta del Pueblo estaba prevista originalmente para el 12 y 13 de septiembre, pero las condiciones climáticas llevaron a trasladarla al sábado 19 y domingo 20.

La reprogramación mantiene el espíritu de la propuesta: habrá peña, paseo criollo, desfile institucional, artistas en vivo y servicio de cantina. La entrada continuará siendo libre y gratuita.

Ver también: Escapadas: una ciudad bonaerense tendrá tres días de campo, caballos y gastronomía

El sábado empieza con el encendido del fogón

La primera jornada comenzará el sábado 19 a las 19:30 en el predio del Ferrocarril. Uno de los momentos centrales será el encendido del fogón, una imagen que forma parte de la identidad de esta fiesta.

Después habrá una peña abierta y música en vivo. Entre las presentaciones anunciadas para la noche figura Daniel Cicala, mientras el servicio de cantina acompañará la actividad.

La propuesta del sábado tiene un formato más nocturno y de encuentro alrededor del escenario y el fogón. El domingo, en cambio, la actividad comenzará mucho más temprano y estará marcada por las tradiciones criollas.

Qué habrá el domingo en Warnes

La segunda jornada está anunciada desde las 11:00. El programa incluye paseo criollo y desfile institucional, con caballos y representantes de instituciones de la comunidad.

Luego llegará el tramo de espectáculos. La grilla difundida antes de la reprogramación incluye a Naiara Barraza, Mariano Peralta, Saúl “El Matador”, Agustina Banegas, Los Bagualeros y Jóvenes Musiqueros.

El cierre bailable fue anunciado con La Etchemendy. Hasta ahora no se comunicaron modificaciones sustanciales en la propuesta artística por el cambio de fin de semana.

La agenda turística de la Provincia ya refleja las nuevas fechas del 19 y 20 de septiembre y mantiene el carácter gratuito de la celebración en Warnes. La actividad tendrá lugar en el predio ferroviario, uno de los espacios que más identifica al pueblo.

Ver también: Un pequeño pueblo bonaerense prepara dos días de fiesta con una receta clásica como protagonista

La fecha original se cayó por la lluvia

La postergación se decidió el sábado 12, cuando faltaban pocas horas para el comienzo. El pronóstico obligó a mover todo el programa una semana y la comisión organizadora confirmó inmediatamente las nuevas fechas.

La preparación incluye un operativo para recibir visitantes desde distintos accesos a Warnes, entre ellos los caminos que conectan con Bragado, O’Brien, Seguí y Chacabuco. El movimiento es importante para una localidad pequeña, donde la fiesta se transforma durante dos días en el principal punto de encuentro.

El clima vuelve a ser un dato para mirar antes de salir. El pronóstico provincial anticipa un sábado más favorable y un domingo con mayor inestabilidad en varias zonas; el panorama actualizado está resumido en esta nota sobre cómo cambia el tiempo durante el fin de semana.

Por qué puede funcionar como escapada rural

Warnes conserva un formato muy distinto al de los grandes festivales urbanos. El predio ferroviario, los caballos, el fogón y la participación de instituciones locales forman parte central de la experiencia.

La entrada gratuita también permite ir por el día sin sumar un costo fijo al viaje. El gasto queda concentrado en traslado y consumo dentro de la cantina, algo que puede hacer más accesible la salida para familias de la región.

Si el tiempo acompaña, el fin de semana ofrecerá dos jornadas bien diferentes: una noche de fogón y peña el sábado y un domingo de desfile, paseo criollo y música para pasar varias horas.