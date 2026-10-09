Restringen camiones en rutas bonaerenses desde hoy: horarios y caminos afectados

La restricción de camiones en rutas de la Provincia de Buenos Aires comienza este viernes 9 de octubre de 2026 en varios corredores turísticos. La Dirección de Vialidad bonaerense informó un esquema especial por el fin de semana largo, con horarios distintos para los viajes de ida hacia la Costa Atlántica y el regreso del lunes 12.

La medida alcanza a vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto, en tramos de la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas provinciales. El objetivo comunicado por el organismo es facilitar la circulación de automóviles particulares y disminuir el riesgo de siniestros en jornadas de mayor movimiento.

Ver también: qué revisan en la VTV de la Provincia de Buenos Aires antes de aprobar un vehículo y los feriados y fines de semana largos que quedan en 2026.

Qué días y horarios no pueden circular los camiones

El cronograma informado para este fin de semana contempla tres franjas:

Viernes 9 de octubre: desde las 18:00 hasta las 23:59, en sentido hacia la Costa Atlántica.

desde las 18:00 hasta las 23:59, en sentido hacia la Costa Atlántica. Sábado 10 de octubre: desde las 6:00 hasta las 14:00, también en sentido hacia la Costa Atlántica.

desde las 6:00 hasta las 14:00, también en sentido hacia la Costa Atlántica. Lunes 12 de octubre: desde las 14:00 hasta las 23:59, en sentido hacia CABA.

Los horarios diferencian la salida de turistas del viernes y sábado y el regreso previsto para el feriado del lunes. No significa que una misma prohibición esté vigente las 24 horas de los tres días, ni que afecte indiscriminadamente toda la red vial bonaerense.

Qué rutas y tramos de la Provincia están alcanzados

La restricción rige en los sectores turísticos identificados en la comunicación de Vialidad:

Autopista Buenos Aires–La Plata: entre CABA y la ciudad de La Plata.

entre CABA y la ciudad de La Plata. Autovía 2: desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata de la autopista hasta el kilómetro 400, en Camet.

desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata de la autopista hasta el kilómetro 400, en Camet. Ruta Provincial 11: desde la intersección con la Ruta 36 en Pipinas hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal.

desde la intersección con la Ruta 36 en Pipinas hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal. Ruta Provincial 36: desde la rotonda de la Ruta 10 en La Plata hasta la intersección con la Ruta 11 en Pipinas.

desde la rotonda de la Ruta 10 en La Plata hasta la intersección con la Ruta 11 en Pipinas. Ruta Provincial 56: entre General Conesa y General Madariaga.

entre General Conesa y General Madariaga. Ruta Provincial 63: desde la Autovía 2 en Dolores hasta la Ruta 11 en Esquina de Crotto.

desde la Autovía 2 en Dolores hasta la Ruta 11 en Esquina de Crotto. Ruta Provincial 74: entre Maipú y Pinamar.

Los tramos enumerados forman parte de los accesos utilizados para viajar a Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, el Partido de La Costa y otros puntos del litoral bonaerense.

Qué transportes de carga están exceptuados

No todos los camiones quedan alcanzados. El esquema provincial contempla excepciones por las características de la carga o la actividad. Entre ellas figuran transportes de leche y derivados, animales vivos, pescado y mariscos congelados, frutas y hortalizas en tránsito, combustibles, medicamentos, gases de uso sanitario y servicios de emergencias.

También se incluyen determinados móviles de prensa, unidades de asistencia o remolque de vehículos averiados, servicios de recolección de residuos, traslados ordenados judicialmente y otras categorías previstas por la normativa. La excepción debe corresponder a la actividad real del vehículo; no alcanza con que transporte cualquier mercadería perecedera para asumir que está autorizado.

Recomendaciones para quienes salen a la ruta este viernes

La restricción no elimina la posibilidad de demoras: los horarios de mayor tránsito turístico también concentran autos particulares, micros y otros vehículos. Antes de salir, conviene verificar el estado del corredor, el pronóstico meteorológico y el funcionamiento de las vías de circulación.

Vialidad bonaerense recordó la importancia de mantener las luces reglamentarias encendidas, la VTV vigente, el cinturón de seguridad colocado y el descanso previo al viaje. En sectores de doble línea amarilla está prohibido realizar sobrepasos, aun cuando el tránsito avance lentamente.

Si vas a viajar con chicos, prepará las sillas y sistemas de retención adecuados antes de cargar el equipaje. Evitá detenerte en banquinas salvo por una emergencia y no uses el celular mientras manejás.

El esquema de restricciones está pensado para los corredores turísticos mencionados y los horarios oficiales. Para novedades operativas de último momento se puede consultar la Dirección de Vialidad de la Provincia.