Perder la tarjeta SUBE puede convertirse en un problema mayor para quienes utilizan el transporte público todos los días. Además de reemplazar el plástico, hay una cuestión que conviene revisar antes de volver a viajar: la asociación de la nueva tarjeta con el titular y sus beneficios.

El trámite cobra especial importancia entre jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y otros usuarios que acceden a la Tarifa Social Federal. En la provincia de Buenos Aires, donde miles de personas combinan colectivos y trenes, tener la tarjeta correctamente registrada permite gestionar tanto el saldo como los descuentos correspondientes.

La solución no consiste simplemente en comprar otra SUBE y comenzar a utilizarla. El sistema distingue entre la tarjeta física, la cuenta personal y los atributos de tarifa que corresponden al usuario. Por eso, conviene seguir un orden para evitar inconvenientes.

Qué hacer primero si perdés una SUBE con Tarifa Social

La recomendación oficial es dar de baja la tarjeta extraviada, robada o dañada desde la cuenta SUBE. Esta gestión también puede iniciarse por los canales de atención habilitados. Si la tarjeta estaba registrada, el usuario puede solicitar la recuperación del saldo que corresponda y continuar el procedimiento con una nueva.

El primer paso es ingresar a Mi SUBE con los datos de la cuenta. Allí se encuentra la opción de baja por pérdida, robo o rotura. Si no recordás la clave, el sistema ofrece mecanismos para recuperarla; también existe atención telefónica y presencial.

Después hay que conseguir otra tarjeta en un punto de venta habilitado y registrarla a nombre del mismo titular. No es suficiente con que la tarjeta nueva tenga saldo: es importante verificar la vinculación de la cuenta y la aplicación de los beneficios antes de depender de ella para un viaje.

Cómo conservar el descuento en la tarjeta nueva

La Tarifa Social Federal está asociada a condiciones personales de elegibilidad y requiere una SUBE registrada. Por eso, si tenías el beneficio en la tarjeta anterior, lo fundamental es comprobar que figure aplicado en la nueva. La consulta puede hacerse desde los canales oficiales de SUBE.

Si el descuento no aparece, no conviene asumir que se perdió definitivamente el derecho. Puede ser necesario completar la registración, actualizar el atributo en una terminal o solicitar asistencia. El procedimiento concreto depende de la situación de la cuenta y de la prestación que da origen al beneficio.

Para las personas beneficiarias de Tarifa Social, la información oficial también contempla la atención presencial en un Centro de Atención SUBE cuando se necesita resolver la aplicación del atributo. Conviene llevar el DNI vigente y la nueva tarjeta para facilitar la gestión.

Qué pasa con el saldo que quedó en la SUBE anterior

La recuperación del saldo es otra gestión, diferente de la conservación del descuento. Solo las tarjetas registradas permiten iniciar el procedimiento de recuperación por pérdida, robo o rotura en los términos indicados por SUBE.

Una vez solicitada la baja, el sistema envía las instrucciones correspondientes al correo electrónico asociado a la cuenta. El usuario debe seguir esos pasos para acreditar el importe recuperable en la nueva tarjeta. No hay que confundir el saldo de la tarjeta con una carga electrónica todavía pendiente de acreditación.

Si no sabés si tu tarjeta estaba registrada, podés consultar la titularidad desde los servicios oficiales. Esa comprobación también resulta útil antes de prestar la tarjeta a otra persona o intentar vincular un plástico que ya pertenece a otro titular.

Dónde pedir ayuda si no podés completar el trámite

SUBE dispone de atención a través del 0800-777-7823, la aplicación, su sitio oficial y centros de atención presenciales. La guía de pérdida, robo o rotura detalla la secuencia básica de baja, adquisición de una nueva tarjeta y recuperación de saldo.

Si sos jubilado, pensionado o cobrás una prestación social, también podés verificar los requisitos del descuento antes de desplazarte hasta una oficina. La Tarifa Social Federal no debe confundirse con beneficios provinciales o municipales que pueden tener condiciones propias.

La clave práctica es revisar tres cosas por separado: que la tarjeta perdida haya sido dada de baja, que la nueva figure registrada a tu nombre y que el beneficio de tarifa esté efectivamente aplicado. Hacer esa comprobación evita descubrir el problema recién al apoyar la SUBE en el colectivo o el tren.

Ver también: Tarifa Social SUBE: quiénes mantienen el descuento y cómo activarlo en 2026.