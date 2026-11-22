El movimiento turístico registrado durante este fin de semana largo en la Costa Atlántica bonaerense dejó señales alentadoras de cara a la temporada de verano 2026-2027.

Sin embargo, desde el sector hotelero advierten que los visitantes permanecen menos días en los destinos elegidos, una tendencia que impacta directamente en el consumo y la actividad comercial.

Este domingo 22 de noviembre, los operadores turísticos destacaron una recuperación en la llegada de visitantes a Mar del Plata, impulsada especialmente por las buenas condiciones meteorológicas y las escapadas de último momento.

El importante movimiento vehicular observado durante el sábado en la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11 también reflejó el interés de numerosas familias por aprovechar los días de descanso en las playas bonaerenses.

Más turistas, pero menos días de vacaciones

Uno de los cambios más notorios que observa el sector turístico es la reducción de las estadías.

Mientras años atrás muchas familias acostumbraban a reservar una semana, diez días o incluso una quincena, actualmente predominan las escapadas de cuatro o cinco días.

Los empresarios hoteleros reconocen que esta modalidad permite mantener un movimiento constante de visitantes, pero también representa un desafío económico.

Menos noches de alojamiento significan, generalmente, menos gastos en gastronomía, comercios, entretenimiento y otros servicios turísticos. Además, la mayor rotación de huéspedes exige una organización más compleja para los establecimientos hoteleros.

Enero concentra las mayores expectativas

De cara a la próxima temporada, las consultas y reservas muestran un mayor interés por enero de 2027, particularmente durante la primera quincena.

Matías González Gallis, presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata y Sudeste, destacó que ya existe movimiento de reservas y que las perspectivas resultan favorables.

La amplia oferta gastronómica, cultural y recreativa de Mar del Plata aparece como una de sus principales fortalezas, especialmente frente a jornadas en las que el clima no permite disfrutar plenamente de las playas.