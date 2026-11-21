La provincia de Buenos Aires transita un nuevo fin de semana largo con temperaturas agradables, períodos de sol y algunas posibilidades de lluvias, especialmente durante la noche del sábado y parte del domingo.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos actualizados, el tiempo presentará diferencias entre las distintas regiones bonaerenses, aunque el cierre del descanso prolongado estará acompañado por un marcado ascenso de las temperaturas. Meteored Argentina+1

¿Cómo estará el tiempo cada día?

Sábado 21: Se espera una jornada templada a cálida, con nubosidad variable y momentos de sol. Las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 25 y 28 grados. Hacia la noche podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores de la Provincia.

Domingo 22: El tiempo continuará variable. Algunas regiones podrían registrar precipitaciones aisladas, mientras que en otras habrá mejoramientos temporarios y períodos soleados. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas cercanas a los 26 y 28 grados.

Lunes 23: El feriado ofrecerá condiciones favorables para las actividades al aire libre en buena parte del territorio bonaerense. Se espera un ambiente más cálido, con máximas que podrían alcanzar los 28 a 30 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias durante el día. Meteored Argentina+1

Un fin de semana ideal para escapadas

El descanso de tres días se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, fecha a la que fue trasladado el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Se presenta así una buena oportunidad para disfrutar de los destinos turísticos bonaerenses, especialmente la Costa Atlántica y las localidades del interior, aunque se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre.

En definitiva, el calor será protagonista del fin de semana largo, con algunas interrupciones por lluvias aisladas y un lunes feriado que se perfila como una de las jornadas más cálidas.