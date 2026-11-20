La proximidad de diciembre volvió a poner el aguinaldo en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales. Una advertencia gremial sobre una posible demora en el pago provocó preocupación entre empleados públicos que cuentan con ese ingreso para afrontar los gastos de fin de año.

El planteo surgió el jueves 19 de noviembre y tuvo una respuesta pública del área económica. Este viernes 20, lejos de cerrarse la controversia, aparecieron nuevos cuestionamientos sindicales. La diferencia entre una denuncia, una desmentida oficial y un cronograma confirmado resulta fundamental para quienes esperan cobrar.

Qué dijo el Gobierno sobre el aguinaldo de diciembre

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, rechazó que el Gobierno estuviera evaluando trasladar a enero de 2027 el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los trabajadores estatales nacionales. Aseguró que las obligaciones relevantes se cumplirán en tiempo y forma.

La respuesta llegó después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtiera sobre una supuesta posibilidad de postergación. Según la versión difundida por el sindicato, el cambio podría alcanzar a trabajadores con haberes superiores a $1.500.000. Ese umbral fue parte de la denuncia gremial: no constituye una medida oficial aprobada.

La desmentida del funcionario no incluyó un calendario individualizado de acreditaciones por organismo. Por eso, aunque el Gobierno negó la postergación, no corresponde atribuir una fecha única y confirmada a todas las dependencias nacionales.

Por qué ATE mantiene el reclamo

ATE cuestionó la posibilidad de que el aguinaldo se abone después de las fiestas y reclamó previsibilidad para los trabajadores. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el SAC forma parte de los derechos salariales y no debe utilizarse como una variable de ajuste presupuestario.

El viernes 20, el conflicto también alcanzó la relación entre ATE y UPCN. ATE acusó al otro sindicato de convalidar una eventual postergación. Desde el entorno de la conducción de UPCN negaron tener información oficial o contactos sobre un cambio en el pago, según informó el medio especializado InfoGremiales.

Se trata de posiciones sindicales contrapuestas, no de una confirmación de que el aguinaldo vaya a pagarse en cuotas o en enero. Hasta el momento, la posición pública comunicada desde Hacienda es que no se prevé esa demora.

Qué establece la ley y qué deben mirar los empleados públicos

El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece, para los trabajadores alcanzados por ese régimen, que la segunda cuota del aguinaldo vence el 18 de diciembre. También dispone que se calcule sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre y contempla un ajuste posterior si la estimación de diciembre difiere del sueldo real.

Sin embargo, no todos los agentes del Estado nacional están comprendidos exactamente por el mismo régimen laboral. En el empleo público pueden intervenir estatutos, convenios y disposiciones administrativas específicas. Por eso no es correcto aplicar automáticamente una sola fecha de la Ley de Contrato de Trabajo a todos los organismos estatales sin revisar su normativa.

Para organizar los gastos de diciembre conviene distinguir tres cuestiones:

Derecho al SAC: corresponde según el régimen aplicable y no depende de un anuncio extraordinario de bono.

corresponde según el régimen aplicable y no depende de un anuncio extraordinario de bono. Fecha de acreditación: debe verificarse en el cronograma comunicado por el empleador u organismo correspondiente.

debe verificarse en el cronograma comunicado por el empleador u organismo correspondiente. Monto a cobrar: depende de la remuneración computable y de las reglas de liquidación del régimen de cada trabajador; no debe confundirse el importe bruto con el neto.

¿Está confirmado un bono extra para todos los estatales?

La discusión sobre el medio aguinaldo no implica que exista un nuevo bono universal de fin de año. Un bono extraordinario requiere una decisión o acuerdo específico y puede tener condiciones distintas del SAC. Tampoco debe confundirse con sumas salariales ya previstas en acuerdos anteriores.

En INFOZONA ya explicamos el aumento previsto para los estatales nacionales en diciembre y su relación con el aguinaldo. La novedad de este viernes es la controversia por el momento del pago, no una nueva escala salarial.

La referencia normativa para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo puede consultarse en el texto actualizado de la Ley 20.744. Los empleados públicos deben contrastar además el régimen de su organismo.

Por ahora, no existe una postergación oficial confirmada a enero de 2027. El próximo dato concreto a seguir será la publicación de los cronogramas de pago de diciembre por parte de las distintas dependencias nacionales.