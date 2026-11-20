Con la temporada de verano cada vez más cerca, Trenes Argentinos habilitó la venta anticipada de pasajes para viajar a Mar del Plata desde diciembre hasta abril de 2027.

Habrá tres servicios diarios, un refuerzo especial los fines de semana y la posibilidad de pagar los boletos hasta en seis cuotas sin interés.

Quienes estén organizando sus próximas vacaciones en la Costa Atlántica ya pueden asegurarse un lugar en el tren que conecta la estación Plaza Constitución con Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia de Buenos Aires.

La venta comprende viajes desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 4 de abril de 2027, lo que permite planificar escapadas durante las fiestas de fin de año, enero, febrero y los primeros meses del otoño.

¿Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata?

Los precios anunciados para el recorrido completo entre Constitución y Mar del Plata son los siguientes:

Primera clase: $40.500 por tramo.

$40.500 por tramo. Pullman: $48.600 por tramo.

$48.600 por tramo. Ida y vuelta en primera: $81.000.

$81.000. Ida y vuelta en pullman: $97.200.

Los valores corresponden al trayecto completo. Quienes viajen desde estaciones intermedias podrán consultar las tarifas correspondientes al momento de realizar la compra.

Tres trenes diarios y un servicio adicional

Durante la temporada estival habrá tres servicios diarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata.

De lunes a viernes, las partidas desde Constitución estarán programadas para las 6:07, 11:21 y 17:11 horas.

Los sábados saldrán a las 6:10, 11:29 y 17:09, mientras que los domingos y feriados lo harán a las 6:12, 11:41 y 16:23.

Además, se incorporará un tren directo de refuerzo los viernes a las 14:23, con regreso desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Los servicios contemplan paradas en distintas estaciones del interior bonaerense, entre ellas Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores y Maipú, según el horario y la formación elegida.

La novedad: pasajes en cuotas sin interés

Una de las principales novedades para esta temporada es la posibilidad de financiar la compra mediante Mercado Pago, exclusivamente a través de la página web oficial.

Las condiciones anunciadas son:

Compras de $60.000 a $120.000: tres cuotas fijas sin interés.

tres cuotas fijas sin interés. Compras desde $120.000: seis cuotas fijas sin interés.

Por ejemplo, una persona que adquiera un pasaje de ida y vuelta en primera clase por $81.000 podrá abonarlo en tres cuotas de $27.000.

Descuentos para jubilados y familias

También se mantienen beneficios para determinados pasajeros:

Jubilados y pensionados: 40% de descuento.

40% de descuento. Niños de 3 a 12 años: pagan la mitad del pasaje.

pagan la mitad del pasaje. Menores de 3 años: viajan gratuitamente si no ocupan asiento.

viajan gratuitamente si no ocupan asiento. Personas con discapacidad: pueden acceder a pasajes gratuitos con la documentación correspondiente.

¿Dónde comprar los pasajes?

Los boletos pueden adquirirse por internet, mediante el sistema oficial de venta de Trenes Argentinos, o presencialmente en las boleterías habilitadas de las estaciones Constitución, Retiro y Once.

Para comprar online, ingresar a: Venta oficial de pasajes de Trenes Argentinos

Se recomienda comprar con anticipación, especialmente para enero y febrero, meses en los que tradicionalmente se concentra la mayor demanda turística.

Con esta nueva programación, el tren vuelve a presentarse como una alternativa para llegar a Mar del Plata durante las vacaciones, con distintas frecuencias, opciones de tarifas y facilidades de pago para quienes prefieran organizar su descanso con tiempo.