El fin de semana largo comenzó con un importante movimiento turístico hacia la Costa Atlántica bonaerense. Desde las primeras horas de este sábado 21 de noviembre, miles de vehículos circulan por las principales rutas provinciales con destino a las localidades balnearias.

Según los registros difundidos por Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana se observó un marcado predominio del tránsito hacia la costa, especialmente por la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11.

Los números del tránsito

Durante esa hora, AUBASA contabilizó los siguientes movimientos:

Autovía 2, Samborombón: 1.985 vehículos hacia la costa y 250 hacia Buenos Aires.

1.985 vehículos hacia la costa y 250 hacia Buenos Aires. Autovía 2, Maipú: 523 vehículos hacia la costa y 149 en sentido contrario.

523 vehículos hacia la costa y 149 en sentido contrario. Ruta 11, La Huella: 1.136 vehículos rumbo a los destinos turísticos y 129 hacia Buenos Aires.

Las cifras reflejan una clara tendencia de circulación hacia los destinos costeros, impulsada por el descanso de tres días que se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Mar del Plata, el Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell se encuentran entre los destinos tradicionales elegidos para estas escapadas.

Se espera que el movimiento turístico continúe durante la jornada, mientras que el lunes se prevé un incremento del tránsito de regreso, coincidiendo con la finalización del fin de semana largo.

Se recomienda circular con precaución, respetar las velocidades máximas y consultar el estado de las rutas antes de viajar.