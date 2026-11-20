Ante el inicio del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la Provincia de Buenos Aires dispuso restricciones para la circulación de camiones de gran porte en los principales corredores turísticos. La medida comenzará a regir este viernes 20 de noviembre y alcanzará especialmente a la Autovía 2 y otras rutas que conducen hacia la Costa Atlántica.

La disposición tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de miles de automovilistas que aprovecharán los próximos días para viajar, reducir la congestión vehicular y prevenir siniestros viales en sectores donde se espera un importante movimiento turístico.

La restricción alcanza a vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de peso bruto y se aplicará en horarios específicos, tanto durante la salida de turistas como en el regreso previsto para el lunes 23 de noviembre.

Días y horarios de la restricción

En dirección a la Costa Atlántica:

Viernes 20 de noviembre: de 18:00 a 23:59 horas.

de 18:00 a 23:59 horas. Sábado 21 de noviembre: de 6:00 a 14:00 horas.

En dirección de regreso hacia Buenos Aires:

– Lunes 23 de noviembre: de 14:00 a 23:59 horas.

De esta manera, durante los horarios establecidos se limitará el tránsito pesado en los corredores alcanzados, mientras que los automóviles particulares podrán circular normalmente.

¿Qué rutas estarán alcanzadas?

La disposición comprende los siguientes corredores bonaerenses:

Autovía 2: desde el kilómetro 40,5, en su conexión con la Autopista Buenos Aires-La Plata, hasta el kilómetro 400, en Camet.

desde el kilómetro 40,5, en su conexión con la Autopista Buenos Aires-La Plata, hasta el kilómetro 400, en Camet. Ruta Provincial 11: desde Pipinas hasta Chapadmalal.

desde Pipinas hasta Chapadmalal. Ruta Provincial 36: desde la zona de La Plata hasta su conexión con la Ruta 11, en Pipinas.

desde la zona de La Plata hasta su conexión con la Ruta 11, en Pipinas. Ruta Provincial 56: entre General Conesa y General Madariaga.

entre General Conesa y General Madariaga. Ruta Provincial 63: desde Dolores hasta Esquina de Crotto.

desde Dolores hasta Esquina de Crotto. Ruta Provincial 74: desde su conexión con la Ruta 56, en Maipú, hasta Pinamar.

desde su conexión con la Ruta 56, en Maipú, hasta Pinamar. Autopista Buenos Aires-La Plata: en el tramo comprendido entre ambas ciudades.

¿Qué vehículos quedan exceptuados?

La medida contempla excepciones para garantizar servicios esenciales y el abastecimiento de determinados productos.

Entre los transportes autorizados a circular se encuentran los destinados al traslado de combustibles, medicamentos, leche, animales vivos, productos frutihortícolas y otros alimentos perecederos, además de unidades de emergencia, asistencia vial y vehículos comprendidos en las excepciones oficiales.

Recomiendan extremar las precauciones

Desde Vialidad Provincial recordaron la importancia de respetar las velocidades permitidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad, mantener las luces bajas encendidas y verificar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a la ruta.

También recomendaron evitar maniobras de sobrepaso riesgosas y conducir descansado, especialmente ante el mayor movimiento vehicular que se espera durante este fin de semana largo.

La restricción comenzará a las 18:00 de este viernes, por lo que los transportistas deberán organizar sus recorridos teniendo en cuenta los horarios establecidos.

La medida forma parte de las acciones preventivas que se implementan en la Provincia durante los períodos de mayor circulación turística, particularmente en la Autovía 2 y los accesos a los principales destinos de la Costa Atlántica.