Requisitos del vehículo para la VTV en Provincia de Buenos Aires: lo que miran antes de aprobarla

Los requisitos del vehículo para la VTV en Provincia de Buenos Aires no empiezan en la ventanilla, sino antes de entrar a la planta: luces, frenos, neumáticos, vidrios, emisiones y documentación pueden definir si el trámite sale aprobado, condicional o rechazado.

La Verificación Técnica Vehicular bonaerense es obligatoria para circular con autos, motos y otros vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires. No debe confundirse con la VTV de CABA, que tiene normativa, plantas y criterios de antigüedad propios. En territorio bonaerense, el trámite se gestiona desde el portal oficial de la VTV de la Provincia.

Requisitos del vehículo para la VTV en Provincia de Buenos Aires

Según la información oficial de la VTV bonaerense, durante la inspección se controlan las condiciones de seguridad del vehículo. Entre los puntos principales aparecen frenos, luces, neumáticos, suspensión, emisión de gases, bocina y estado general.

Esto significa que no alcanza con tener turno y papeles al día: el vehículo debe llegar en condiciones razonables de circulación. Una lámpara quemada, una cubierta muy gastada, una falla visible en el parabrisas o un problema de frenos puede complicar el resultado de la inspección.

Elemento que se revisa Qué mira la VTV Qué conviene chequear antes Frenos Respuesta, equilibrio y funcionamiento del sistema Pedal, líquido, pastillas, cintas y freno de mano Luces y bocina Luces reglamentarias, intensidad, guiños y señalización Bajas, altas, stop, marcha atrás, balizas y bocina Neumáticos Estado, desgaste y condiciones visibles Dibujo, deformaciones, presión y auxilio Suspensión y dirección Holguras, ruidos, estabilidad y componentes Amortiguadores, tren delantero y pérdidas Emisión de gases Niveles de contaminación y escape Humo excesivo, catalizador, caño de escape y motor regulando Vidrios y parabrisas Visibilidad, daños y elementos no permitidos Rajaduras, polarizado en parabrisas y limpiaparabrisas

Qué documentación hay que llevar a la VTV bonaerense

Además del estado del vehículo, la planta puede pedir documentación actualizada. En la sección de documentación oficial, la Provincia informa como requisitos la cédula verde, el título de propiedad en la primera verificación, CUIT si corresponde y el documento de identidad del conductor.

En las preguntas frecuentes oficiales también se indica que para realizar la VTV se debe presentar DNI, cédula verde del vehículo y licencia de conducir vigente. Si el vehículo tiene GNC, conviene revisar antes la documentación del equipo y la oblea correspondiente para evitar demoras el día del turno.

Cuándo un auto puede salir observado, condicional o rechazado

La VTV no funciona como un taller mecánico: la planta inspecciona, informa y certifica, pero no está habilitada para realizar reparaciones. Si durante el control se detectan fallas, el resultado puede ser condicional o rechazado, de acuerdo con el tipo de defecto encontrado.

La diferencia es importante. Un vehículo observado puede tener advertencias que el conductor debe corregir. En cambio, cuando el resultado es condicional o rechazado, el titular debe reparar las fallas y volver a presentarse. La Provincia informa que, en esos casos, hay que regresar a la misma planta dentro de los 60 días para completar la verificación sin abonar nuevamente. Si se supera ese plazo, corresponde pagar la tarifa completa.

Vidrios polarizados, oblea y parabrisas roto: qué tener en cuenta

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con los vidrios polarizados. La VTV bonaerense aclara que los vidrios polarizados están prohibidos por normativa, pero no son motivo de rechazo salvo en el parabrisas. En ese caso, el vehículo puede quedar observado.

También hay que prestar atención a la oblea anterior y al informe de inspección. Si se rompe el parabrisas o se pierde la oblea, la indicación oficial es presentar la oblea anterior o el recorte del vidrio. Si no se cuenta con eso, se debe realizar una denuncia policial para gestionar nuevamente la documentación.

Desde cuándo es obligatoria la VTV en la Provincia

De acuerdo con los plazos publicados por la VTV bonaerense, los vehículos particulares dedicados al transporte de personas, con capacidad de hasta nueve plazas incluido el conductor, están exentos hasta los 2 años y luego deben verificar de manera anual. En motos, la exención rige hasta el primer año y después la revisión también es anual.

El ordenamiento por patente define el mes de vencimiento. Hacerla fuera de término no reinicia automáticamente un año completo: la vigencia queda atada al mes que corresponde por la terminación de la patente. Por eso, antes de sacar turno, conviene consultar el vencimiento y la disponibilidad de plantas en el sitio oficial.

Qué revisar antes de ir a la planta

Para reducir el riesgo de rechazo, lo más práctico es hacer una revisión básica antes del turno. Las fallas que más suelen complicar la VTV están vinculadas con luces quemadas, cubiertas gastadas, frenos deficientes, parabrisas dañado, exceso de humo y problemas en suspensión o dirección.

También conviene llegar con el vehículo limpio, patente legible, matafuegos vigente, cinturones funcionando, limpiaparabrisas en buen estado y sin elementos que afecten la visibilidad. En una inspección que dura pocos minutos, esos detalles pueden marcar la diferencia entre salir con la oblea aprobada o tener que volver.