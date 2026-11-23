Según el calendario escolar oficial 2026, las clases en toda la provincia de Buenos Aires terminarán el martes 22 de diciembre.

La fecha rige de manera unificada para todos los establecimientos educativos del territorio bonaerense, donde miles de alumnos encaran la recta final de evaluaciones. A continuación, repasamos el cronograma completo, la meta de días de cursada y las diferencias con el resto del país.

Cuándo es el último día de clases en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con lo dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación provincial, el martes 22 de diciembre de 2026 será la última jornada de clases en territorio bonaerense.

El cronograma de este año se estructuró para garantizar el cumplimiento de los 190 días efectivos de clase pautados por el Consejo Federal de Educación, tras haber iniciado el ciclo el 2 de marzo y haber tenido el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio.

Por qué Buenos Aires termina cuatro días después que la mayoría del país

La extensión hasta el 22 de diciembre ubica a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones que más tarde cerrarán el año académico a nivel nacional:

Jueves 17 de diciembre: Formosa será la primera jurisdicción en finalizar la cursada.

Formosa será la primera jurisdicción en finalizar la cursada. Viernes 18 de diciembre: Concluirá la gran mayoría del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

Concluirá la gran mayoría del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. Martes 22 de diciembre: Cerrarán el ciclo lectivo tanto la provincia de Buenos Aires como Mendoza.

Cerrarán el ciclo lectivo tanto la provincia de Buenos Aires como Mendoza. Miércoles 23 de diciembre: La Pampa será el último distrito en terminar las clases.

Cuándo empiezan formalmente las vacaciones de verano 2026-2027

Una vez concluida la actividad escolar ordinaria del martes 22, los estudiantes bonaerenses comenzarán oficialmente su receso de verano el miércoles 23 de diciembre de 2026.

De esta manera, las familias contarán con la jornada previa a Nochebuena ya libre de cursada regular, quedando únicamente pendientes las instancias de intensificación para quienes deban recuperar contenidos.

Qué pasa con los actos de cierre y las evaluaciones finales

Durante las semanas previas al 22 de diciembre, las escuelas bonaerenses concentrarán el cierre de calificaciones, las entregas de boletines y los tradicionales actos de colación.

La fecha de cierre alcanza por igual a los niveles obligatorios de gestión estatal y privada bajo la órbita educativa provincial, completando así la carga horaria estipulada para el calendario 2026.