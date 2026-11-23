La provincia de Buenos Aires transita este lunes 23 de noviembre el último día del fin de semana largo, con temperaturas agradables a cálidas, períodos de sol y nubosidad variable.

El pronóstico anticipa varios días de buen tiempo y un importante aumento de las temperaturas hacia el próximo fin de semana, cuando podrían superarse los 30 grados en numerosos distritos bonaerenses.

🌞 Cómo estará el tiempo este lunes feriado

El feriado nacional se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables en buena parte del territorio provincial, ideales para quienes decidieron aprovechar la jornada al aire libre o emprender el regreso después de tres días de descanso.

En amplias zonas del centro y norte bonaerense, las temperaturas máximas se ubicarán aproximadamente entre los 27 y 31 grados, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol.

En el este provincial y la Costa Atlántica, el ambiente será algo más templado, con registros cercanos a los 23 y 25 grados, aunque con algunas diferencias según la localidad.

El viento también será protagonista en determinados sectores, especialmente hacia la tarde y la noche. Si bien no se anticipan precipitaciones generalizadas durante el día, la nubosidad podría aumentar y no se descartan fenómenos aislados hacia el comienzo del martes.

¿Por qué es feriado este lunes 23 de noviembre?

La jornada es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas argentinas enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin autorización de nuestro país.

Este año, el feriado fue trasladado al lunes 23 de noviembre, permitiendo conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta este lunes inclusive.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Martes 24: Se espera una jornada con temperaturas cálidas y nubosidad variable. Podrían registrarse chaparrones aislados en algunos sectores durante las primeras horas, mientras que el viento del sur y sudoeste ganaría intensidad, particularmente en la franja costera.

Miércoles 25: Predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con abundante presencia de sol y temperaturas agradables a cálidas. Las máximas podrían ubicarse entre los 25 y 29 grados en numerosos distritos.

Jueves 26: Continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán elevadas durante la tarde, aunque el viento marítimo podría moderar el calor en algunas localidades.

Viernes 27: Se anticipa un marcado ascenso térmico. El ingreso de aire más cálido favorecerá máximas que podrían alcanzar o superar los 30 grados en buena parte del interior provincial.

Sábado 28 y domingo 29: El último fin de semana de noviembre podría presentar características prácticamente veraniegas, con abundante sol y temperaturas superiores a los 30 grados en varias regiones bonaerenses. En determinados sectores del interior no se descartan registros cercanos a los 34 grados.

De mantenerse esta tendencia, noviembre se despedirá con jornadas de calor intenso y condiciones que anticipan la proximidad del verano.

Comienza la cuenta regresiva para Navidad y Año Nuevo

Con noviembre ingresando en su última semana, el calendario recuerda que el 2026 está llegando a su fin.

Desde este lunes 23 de noviembre:

🎄 Faltan 32 días para Navidad , que se celebrará el viernes 25 de diciembre.

, que se celebrará el viernes 25 de diciembre. 🎆 Faltan 38 días para el 31 de diciembre , último día del año.

, último día del año. 🥂 Faltan 39 días para comenzar el 2027.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires se prepara para transitar los últimos días de noviembre con temperaturas cada vez más elevadas y la mirada puesta en la temporada de verano.

Todo indica que el calor será uno de los grandes protagonistas del cierre del mes, aunque será importante seguir las actualizaciones meteorológicas ante posibles cambios en el pronóstico.