Este domingo 22 de noviembre se presentó con condiciones meteorológicas favorables en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas agradables, períodos de sol y nubosidad variable. Sin embargo, algunos sectores del sudeste bonaerense podrían registrar precipitaciones aisladas durante la jornada.

El último domingo del fin de semana largo llega con un panorama alentador para quienes disfrutan de actividades al aire libre o eligieron viajar a los distintos destinos turísticos de la provincia.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 24 y 28 grados, con algunas diferencias según la región. Durante las primeras horas se registraron temperaturas frescas, pero el ambiente irá tornándose más cálido con el correr de la mañana.

¿Cómo estará el tiempo durante este domingo?

En el centro, norte y oeste bonaerense predominarán las condiciones estables, con cielo entre algo y parcialmente nublado, períodos soleados y escasas probabilidades de precipitaciones.

En el sudeste provincial, en cambio, el panorama será algo más variable. Para las primeras horas se contempla la posibilidad de chaparrones, mientras que posteriormente no se descartan algunas tormentas aisladas, aunque con baja probabilidad.

Por su parte, en la Costa Atlántica se espera una jornada con temperaturas agradables y nubosidad cambiante. Las condiciones permitirán aprovechar buena parte del día, aunque será conveniente prestar atención a eventuales cambios meteorológicos, especialmente en los destinos del sudeste.

Temperaturas agradables y viento moderado

Las marcas térmicas acompañarán este domingo primaveral, con máximas cercanas a los 27 grados en diferentes sectores bonaerenses.

El viento soplará predominantemente desde el sudoeste, con intensidad leve a moderada, lo que contribuirá a mantener un ambiente relativamente agradable.

¿Qué pasará el lunes feriado?

Para mañana, lunes 23 de noviembre, último día del fin de semana largo, se anticipa un aumento de la nubosidad en distintos sectores de la provincia.

Las temperaturas podrían alcanzar valores de entre 25 y 30 grados en algunas regiones, mientras que hacia la tarde y noche volvería la inestabilidad a sectores del noroeste y sudeste bonaerense, con posibilidad de precipitaciones localizadas.

Esto significa que quienes tengan previsto regresar de sus viajes durante el lunes deberán prestar atención a la evolución del pronóstico, especialmente si circulan por rutas provinciales.