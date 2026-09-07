PUAM septiembre 2026: cuánto se cobra con el bono y cuándo paga ANSES

La PUAM de ANSES en septiembre de 2026 llega con un nuevo valor mensual y la continuidad del bono extraordinario para los beneficiarios alcanzados. El cambio surge de la movilidad previsional aplicada este mes y ya fue oficializado.

Para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la duda no pasa solamente por el aumento: también importa conocer cuánto suma el bono y qué fecha corresponde según la liquidación individual.

El nuevo haber base ya está vigente desde el 1° de septiembre.

Cuánto cobra la PUAM en septiembre 2026

La Resolución 257/2026 de ANSES fijó la PUAM en $342.906,56. A ese monto se agrega el bono previsional de hasta $70.000 establecido para septiembre.

Concepto Monto PUAM septiembre $342.906,56 Bono máximo $70.000 Total con bono completo $412.906,56

El valor oficial puede verificarse en la Resolución 257/2026 de ANSES. El refuerzo de septiembre fue establecido mediante el Decreto 824/2026.

Quiénes reciben el bono completo de $70.000

El bono funciona como un refuerzo para los haberes más bajos. En el caso de la PUAM, su monto base queda por debajo de la jubilación mínima, por lo que los titulares alcanzados reciben el refuerzo completo conforme a las condiciones del decreto vigente.

De esta forma, el ingreso de referencia para septiembre asciende a $412.906,56.

Cuándo paga ANSES la PUAM

La fecha concreta debe revisarse en el calendario de pagos de ANSES y en Mi ANSES, porque la liquidación se organiza según la prestación y la terminación del DNI.

La forma más segura de comprobarla es ingresar en Consultar calendario de pagos o abrir Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí también se puede revisar el lugar de cobro y los conceptos incluidos en la liquidación.

Qué diferencia hay entre PUAM y jubilación mínima

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. En septiembre, la mínima fue fijada en $428.633,20, mientras que la PUAM quedó en $342.906,56.

Está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva y cumplen los requisitos de residencia y compatibilidad establecidos por la normativa.

No debe confundirse con las Pensiones No Contributivas, que tienen otros requisitos y montos. Podés consultar cómo quedaron la PUAM y las PNC después del último aumento.

Qué revisar si el monto depositado es diferente

Si la acreditación no coincide con el valor esperado, conviene consultar el recibo o detalle de liquidación en Mi ANSES. Allí pueden aparecer descuentos, retroactivos u otros conceptos particulares.

Para organizar todo el mes también está disponible el cronograma general de pagos de ANSES en septiembre.