PUAM y PNC de ANSES en septiembre 2026: confirmaron el aumento del 2,11%, el bono de $70.000 y el haber total a cobrar

Si recibís la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o una Pensión No Contributiva (PNC), ANSES oficializó el incremento correspondiente a septiembre.

El haber mensual llegará con una actualización del 2,11% vinculada a la inflación de julio y la confirmación del bono extraordinario de hasta $70.000 mediante el Decreto 824/2026.

Montos finales a cobrar en septiembre: PUAM y PNC con bono incluido

El ajuste previsional eleva el valor base de las prestaciones, garantizando el cobro del refuerzo de $70.000 de forma completa:

PUAM (80% de la mínima): haber base de $342.872,98 + bono de $70.000 = $412.872,98 total .

haber base de + bono de = . PNC por Invalidez y Vejez (70% de la mínima): haber de $300.043,24 + bono de $70.000 = $370.043,24 total .

haber de + bono de = . PNC para Madres de 7 hijos o más (equivalente a la mínima): haber de $428.633,20 + bono de $70.000 = $498.633,20 total.

Requisitos clave para acceder a la PUAM

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes para una jubilación ordinaria. No exige años de aportes, pero requiere:

Residencia acreditada: nativos con residencia en el país; argentinos naturalizados con al menos 10 años de residencia previa; extranjeros con 20 años de residencia continua.

nativos con residencia en el país; argentinos naturalizados con al menos de residencia previa; extranjeros con de residencia continua. Compatibilidad: no se puede cobrar otra prestación previsional ni Prestación por Desempleo, ni trabajar en relación de dependencia o monotributo (salvo excepciones del Registro Nacional de Efectores). Incluye cobertura de PAMI y asignaciones familiares.

Calendario oficial de pago de las PNC en septiembre

Las Pensiones No Contributivas se liquidan de acuerdo con la terminación del DNI en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre

martes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Beneficios de compras y reintegros adicionales

Los titulares pueden acceder al programa Beneficios Capital Humano – ANSES, que incluye un 10% de descuento en supermercados como Disco, Jumbo y Vea, y un 20% en productos de limpieza y perfumería.

A esto se le suman los beneficios de entidades bancarias donde se percibe el haber, como el 5% de reintegro adicional del Banco Nación o las promociones de Banco Provincia, Galicia y Supervielle.