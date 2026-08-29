Anses en septiembre: cuándo cobran jubilados, pensionados, auh y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma completo de septiembre de 2026, ordenado según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas y haberes mínimos de jubilados

El primer tramo de acreditaciones arranca con las Pensiones No Contributivas (PNC) y la jubilación mínima:

PNC: los DNI terminados en 0 y 1 cobran el 8 de septiembre ; 2 y 3 el 9 ; 4 y 5 el 10 ; 6 y 7 el 11 ; y 8 y 9 el 14 de septiembre .

los DNI terminados en 0 y 1 cobran el ; 2 y 3 el ; 4 y 5 el ; 6 y 7 el ; y 8 y 9 el . Jubilaciones que no superen el mínimo: arranca el 8 de septiembre para DNI en 0. Continúa el 9 (DNI 1), 10 (DNI 2), 11 (DNI 3), 14 (DNI 4), 15 (DNI 5), 16 (DNI 6), 17 (DNI 7), 18 (DNI 8) y finaliza el 21 de septiembre para terminados en 9.

Haberes superiores al mínimo y Prestación por Desempleo

Los titulares que perciben montos mayores y los beneficiarios del seguro de desempleo cobrarán en el tramo final del mes:

Jubilaciones mayores al haber mínimo: se liquidan en jornadas dobles desde el 22 de septiembre (DNI 0 y 1). Siguen el 23 (DNI 2 y 3), 24 (DNI 4 y 5), 25 (DNI 6 y 7) y concluyen el 28 de septiembre (DNI 8 y 9).

se liquidan en jornadas dobles desde el (DNI 0 y 1). Siguen el (DNI 2 y 3), (DNI 4 y 5), (DNI 6 y 7) y concluyen el (DNI 8 y 9). Prestación por Desempleo: se abonará del 22 de septiembre (DNI 0 y 1) al 28 de septiembre (DNI 8 y 9), bajo el mismo agrupamiento de documentos.

Asignación Universal por Hijo, Embarazo y Familiares

Las familias con asignaciones sociales verán acreditados sus fondos en forma paralela al primer grupo previsional:

AUH y Asignación Familiar por Hijo: los depósitos inician el 8 de septiembre (DNI 0) y avanzan día a día hábil hasta el 21 de septiembre (DNI 9).

los depósitos inician el (DNI 0) y avanzan día a día hábil hasta el (DNI 9). Asignación por Embarazo: sigue el mismo esquema exacto, comenzando el 8 de septiembre (DNI 0) y completando el pago el 21 de septiembre (DNI 9).

sigue el mismo esquema exacto, comenzando el (DNI 0) y completando el pago el (DNI 9). Prenatal y Maternidad: se liquidan en días dobles entre el 10 de septiembre (DNI 0 y 1) y el 16 de septiembre (DNI 8 y 9).

Pago Único y Asignaciones de Pensiones No Contributivas

Las prestaciones extraordinarias y familiares vinculadas a las PNC cuentan con ventanas de cobro unificadas: