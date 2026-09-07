ANSES: quiénes cobran con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 esta semana

ANSES inicia esta semana los pagos principales de septiembre de 2026 y los primeros beneficiarios serán quienes tienen documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Jubilaciones mínimas, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas se superponen entre martes y viernes.

El cronograma no es igual para todas las prestaciones. Mientras jubilados y AUH avanzan una terminación por jornada, las PNC agrupan dos números de documento cada día.

Por eso, mirar únicamente el último número del DNI sin identificar primero qué beneficio se cobra puede generar confusiones.

Qué DNI cobra ANSES entre el martes 8 y el viernes 11

Día Jubilación mínima AUH/SUAF PNC Martes 8 DNI 0 DNI 0 DNI 0 y 1 Miércoles 9 DNI 1 DNI 1 DNI 2 y 3 Jueves 10 DNI 2 DNI 2 DNI 4 y 5 Viernes 11 DNI 3 DNI 3 DNI 6 y 7

Además, durante la semana comienzan otras prestaciones como Asignación por Embarazo, Prenatal y pagos únicos, cada una con su propio orden.

La fecha individual puede comprobarse en el calendario oficial de pagos de ANSES o desde Mi ANSES.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima

El haber mínimo de septiembre quedó establecido en $428.633,20. Para quienes reciben el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso bruto llega a $498.633,20.

El monto fue oficializado por ANSES mediante la Resolución 257/2026 y el bono por el Decreto 824/2026.

AUH: los primeros cuatro DNI cobran esta semana

La Asignación Universal por Hijo comienza el martes con DNI terminado en 0 y continúa en orden correlativo: 1 el miércoles, 2 el jueves y 3 el viernes.

El calendario continuará la semana siguiente hasta llegar a la terminación 9. Para familias que además reciben Tarjeta Alimentar, el monto correspondiente se deposita automáticamente junto con la prestación cuando corresponde.

PNC: cómo se agrupan los documentos

Las Pensiones No Contributivas tienen un cronograma más corto. El martes cobran 0 y 1; el miércoles 2 y 3; el jueves 4 y 5; el viernes 6 y 7; y el lunes 14 se completa con 8 y 9.

Esto incluye las diferentes pensiones alcanzadas por el calendario de PNC, aunque el monto final cambia según el tipo de prestación.

Podés consultar el calendario completo de ANSES para septiembre con todas las terminaciones.

Cómo saber si el dinero ya está depositado

La fecha del calendario indica cuándo ANSES pone el pago a disposición. Quienes cobran mediante cuenta bancaria pueden revisar el saldo desde el home banking o la aplicación de su banco.

También se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección de cobros. Allí figura la prestación, el lugar y la fecha asignada.

Para quienes reciben la mínima también está disponible la guía sobre cómo queda el ingreso de septiembre entre aumento y bono.