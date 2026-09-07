Calendario oficial de pagos: las fechas confirmadas por anses para esta semana

Si querés saber con certeza qué día vas a tener acreditado tu haber o asignación, el organismo oficial ya definió las fechas de cobro para la próxima semana.

A continuación, te detallamos el cronograma día por día de septiembre según la terminación de tu DNI para que planifiques tus gastos.

Pensiones No Contributivas: días de pago confirmados

Las personas titulares de Pensiones No Contributivas recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

Jubilaciones, AUH, AUE y Asignación Familiar que no superan el haber mínimo

Para los jubilados con el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar y Asignación por Embarazo, rige el mismo esquema de cobro:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad: cronograma semanal

Quienes cobran las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad deberán tener en cuenta las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.

Asignaciones Familiares de PNC y de Pago Único

Para los beneficiarios de Asignaciones de Pago Único y de PNC, las fechas de cobro se extenderán durante un plazo más amplio: