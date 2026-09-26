Provincia podría sumar otro feriado por la visita del papa: la fecha que está bajo análisis

El feriado nacional anunciado para el lunes 9 de noviembre podría no ser la única modificación del calendario durante la visita del papa León XIV. La Provincia de Buenos Aires analiza una medida especial para otra jornada, vinculada directamente con una de las actividades que más público promete convocar.

El día que concentra la atención es el miércoles 11 de noviembre, cuando el pontífice llegará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica Nacional.

Qué está definido y qué todavía falta confirmar

El Gobierno nacional ya anunció el feriado general del lunes 9. En paralelo, durante las reuniones de coordinación se informó que las jurisdicciones incluidas en la visita avanzarían con solicitudes para establecer feriados o asuetos locales y provinciales en las jornadas siguientes.

En el caso bonaerense, el miércoles 11 aparece como la fecha más relevante por la actividad prevista en Luján. Sin embargo, hasta que exista una comunicación normativa definitiva no corresponde presentar ese día como un feriado provincial plenamente oficializado.

Ver también: ¿Habrá triple feriado por la visita del Papa? Qué se sabe de los días 9, 10 y 11 de noviembre

Por qué el miércoles 11 es una fecha especial para la Provincia

La agenda oficial prevé que León XIV celebre una misa a las 10:00 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera una movilización masiva de fieles desde distintos puntos del país.

La magnitud del operativo obligará a trabajar sobre seguridad, transporte, salud y circulación vial. En la preparación de la visita participan autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia.

Ese despliegue explica por qué se analiza reducir la actividad habitual durante esa jornada.

Qué podría pasar con escuelas y oficinas públicas

Todo dependerá del alcance de la medida que finalmente adopte la Provincia. Un feriado provincial de alcance general no tendría exactamente las mismas consecuencias que un asueto administrativo limitado a determinados organismos.

Por eso todavía es prematuro asegurar qué pasará con las clases, los bancos o las empresas privadas el miércoles 11. La letra de la disposición será la que determine quiénes quedan alcanzados.

El lunes 9 sí tendrá alcance nacional

Mientras se espera esa definición, hay una diferencia importante que no debe perderse de vista: el lunes 9 fue anunciado como feriado nacional, por lo que tendrá un alcance distinto al de cualquier medida provincial que pueda adoptarse para el miércoles.

Quienes estén organizando viajes o reservas por la visita papal deberían tomar por ahora como dato firme el lunes 9 y esperar la comunicación oficial sobre el 11 antes de asumir que habrá varios días consecutivos sin actividad.

La agenda y los lugares previstos pueden consultarse en la nota sobre el recorrido de León XIV por la Argentina.