Tragedia en la ruta 2: ya son dos los fallecidos tras el violento vuelco en chascomús

Ya son dos las víctimas fatales del grave accidente ocurrido este martes en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 125, en jurisdicción del partido de Chascomús. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de uno de los hombres que había sido trasladado al hospital tras el vuelco de una camioneta Ford Ranger.

El siniestro se produjo cuando cuatro hombres regresaban desde Mar del Plata, donde habían viajado por cuestiones laborales. El grupo estaba integrado por tres arquitectos y un músico vinculados a tareas de inspección de una obra.

Por circunstancias que todavía son investigadas, quien conducía la Ford Ranger perdió el control del vehículo, que despistó y terminó volcando sobre el cantero central de la Autovía 2, cuando circulaba en dirección hacia Buenos Aires.

Como consecuencia del fuerte impacto, Sebastián Esteban Comai, domiciliado en Gonnet, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús.

Sin embargo, con el transcurso de las horas se confirmó una segunda víctima fatal. Se trata de Alejandro Jorge Mazzoni, de 44 años y vecino de City Bell, quien había sufrido graves lesiones y finalmente falleció mientras permanecía internado en el centro asistencial chascomunense.

Los otros ocupantes fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años y domiciliado en Villa Elisa, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48 años y oriundo de Berazategui. Ambos sufrieron politraumatismos, aunque se informó que se encuentran fuera de peligro.

Quiénes eran las víctimas

Sebastián Comai era arquitecto y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y contaba con una extensa trayectoria profesional. Su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito académico y profesional, entre ellas las de la Universidad y del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires – Distrito Uno.

Alejandro “Jano” Mazzoni, por su parte, desarrollaba actividades vinculadas al asesoramiento, dirección y gestión empresarial y además era músico. Tenía fuertes vínculos con la región de La Plata y su familia también mantenía relación con la zona de Chapadmalal.

Los cuatro ocupantes de la camioneta se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y regresaban de realizar tareas en Mar del Plata cuando ocurrió la tragedia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial Dolores, mientras que también tomó intervención personal de la Policía Vial de Chascomús. Las pericias buscan determinar las circunstancias que provocaron que la camioneta saliera de la calzada y volcara sobre el cantero central.