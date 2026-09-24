Ya es oficial: cambió la zona fría y 94 municipios bonaerenses perderán el beneficio automático

La discusión terminó en el Congreso: la reforma del régimen de Zona Fría ya es ley. El Senado aprobó este jueves el proyecto sin introducir cambios respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados, por lo que quedó sancionado de manera definitiva.
La votación terminó con 38 votos afirmativos y 8 negativos. Para la Provincia de Buenos Aires, la consecuencia central es que 94 municipios dejarán de tener el beneficio automático por ubicación geográfica, un esquema que había sido ampliado en 2021.
El universo alcanzado en territorio bonaerense ronda los 1,24 millones de hogares. Eso no significa que todos pasarán directamente a pagar tarifa plena: una parte podrá seguir recibiendo asistencia si cumple los requisitos del nuevo sistema focalizado.
Qué cambió con la nueva ley de Zona Fría
Hasta ahora, los usuarios residenciales incluidos en la ampliación de 2021 accedían a una bonificación por el solo hecho de vivir en determinadas regiones con bajas temperaturas. Con la reforma, el beneficio territorial vuelve a concentrarse principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna.
En la Provincia de Buenos Aires, Patagones seguirá incluido territorialmente por formar parte de la región patagónica. Para los otros 94 distritos, el descuento dejará de ser automático y la continuidad de la ayuda dependerá de las condiciones socioeconómicas previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
El texto legislativo vincula el nuevo esquema con el sistema de subsidios creado a fines de 2025, que tiene como referencia los ingresos del hogar y otras situaciones particulares.
Ver también: Subsidios de luz y gas 2026: cómo funciona el nuevo registro y qué hacer para no perder el beneficio
Los 94 municipios bonaerenses alcanzados por el cambio
La lista incluye ciudades grandes del interior, destinos de la Costa Atlántica y numerosos distritos del centro, norte y sur provincial:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredon
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Puan
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
Patagones no integra esta lista porque conserva el reconocimiento territorial dentro de la región patagónica.
Qué pasa ahora con las facturas
La sanción del Congreso no implica que las boletas cambien esta misma noche. A partir de ahora deben cumplirse los pasos formales de promulgación, publicación y aplicación del nuevo esquema.
Por eso, los usuarios no deberían asumir que la próxima factura llegará automáticamente sin descuento. La fecha concreta de impacto dependerá de cómo se instrumente la norma y de los períodos de facturación de cada distribuidora.
Quienes estén dentro de alguno de los 94 municipios deberían prestar especial atención a su situación en el registro de subsidios. La información oficial y las consultas pueden realizarse en el portal de Subsidios Energéticos Focalizados.
No todos perderán toda la ayuda
La principal diferencia de la nueva ley es justamente esa: se elimina el acceso automático por territorio para millones de usuarios, pero se mantiene un mecanismo de asistencia focalizada.
Día clave para la Zona Fría: 94 municipios bonaerenses quedarían afuera si el Senado aprueba los cambios
Los hogares que cumplen las condiciones económicas y sociales establecidas podrán seguir alcanzados por subsidios. Por eso, el próximo dato importante ya no será solamente la localidad donde vive cada usuario, sino también su situación dentro del ReSEF y la reglamentación definitiva del nuevo régimen.