Ya es oficial: cambió la zona fría y 94 municipios bonaerenses perderán el beneficio automático

La discusión terminó en el Congreso: la reforma del régimen de Zona Fría ya es ley. El Senado aprobó este jueves el proyecto sin introducir cambios respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados, por lo que quedó sancionado de manera definitiva.

La votación terminó con 38 votos afirmativos y 8 negativos. Para la Provincia de Buenos Aires, la consecuencia central es que 94 municipios dejarán de tener el beneficio automático por ubicación geográfica, un esquema que había sido ampliado en 2021.

El universo alcanzado en territorio bonaerense ronda los 1,24 millones de hogares. Eso no significa que todos pasarán directamente a pagar tarifa plena: una parte podrá seguir recibiendo asistencia si cumple los requisitos del nuevo sistema focalizado.

Qué cambió con la nueva ley de Zona Fría

Hasta ahora, los usuarios residenciales incluidos en la ampliación de 2021 accedían a una bonificación por el solo hecho de vivir en determinadas regiones con bajas temperaturas. Con la reforma, el beneficio territorial vuelve a concentrarse principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En la Provincia de Buenos Aires, Patagones seguirá incluido territorialmente por formar parte de la región patagónica. Para los otros 94 distritos, el descuento dejará de ser automático y la continuidad de la ayuda dependerá de las condiciones socioeconómicas previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El texto legislativo vincula el nuevo esquema con el sistema de subsidios creado a fines de 2025, que tiene como referencia los ingresos del hogar y otras situaciones particulares.

Ver también: Subsidios de luz y gas 2026: cómo funciona el nuevo registro y qué hacer para no perder el beneficio

Los 94 municipios bonaerenses alcanzados por el cambio

La lista incluye ciudades grandes del interior, destinos de la Costa Atlántica y numerosos distritos del centro, norte y sur provincial:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Patagones no integra esta lista porque conserva el reconocimiento territorial dentro de la región patagónica.

Qué pasa ahora con las facturas

La sanción del Congreso no implica que las boletas cambien esta misma noche. A partir de ahora deben cumplirse los pasos formales de promulgación, publicación y aplicación del nuevo esquema.

Por eso, los usuarios no deberían asumir que la próxima factura llegará automáticamente sin descuento. La fecha concreta de impacto dependerá de cómo se instrumente la norma y de los períodos de facturación de cada distribuidora.

Quienes estén dentro de alguno de los 94 municipios deberían prestar especial atención a su situación en el registro de subsidios. La información oficial y las consultas pueden realizarse en el portal de Subsidios Energéticos Focalizados.

No todos perderán toda la ayuda

La principal diferencia de la nueva ley es justamente esa: se elimina el acceso automático por territorio para millones de usuarios, pero se mantiene un mecanismo de asistencia focalizada.

Los hogares que cumplen las condiciones económicas y sociales establecidas podrán seguir alcanzados por subsidios. Por eso, el próximo dato importante ya no será solamente la localidad donde vive cada usuario, sino también su situación dentro del ReSEF y la reglamentación definitiva del nuevo régimen.