Plan de viviendas en Provincia: Hay un trámite clave antes de los próximos sorteos

El acceso a una vivienda social no empieza el día del sorteo. Para miles de familias bonaerenses, el paso que puede definir si después reciben una convocatoria es mucho más silencioso: figurar correctamente en el registro de demanda habitacional de su municipio.

El sistema oficial de la Provincia permite dimensionar cuánto creció esa necesidad. Al 23 de septiembre de 2026 registra 67.295 solicitudes cargadas en 76 partidos, una cifra que muestra la cantidad de hogares que ya fueron incorporados por los gobiernos locales.

Hay, además, un dato importante: el registro no contempla únicamente a quienes necesitan una casa completa. También releva familias que requieren mejorar la vivienda que ya ocupan o acceder a un lote para poder construir.

Qué necesidades se pueden registrar

El Sistema de Demanda Habitacional del Instituto de la Vivienda organiza las solicitudes en tres grandes tipos de solución:

Una vivienda completa.

Mejoramiento de la vivienda actual.

Un lote para construir.

El objetivo es que cada municipio tenga una radiografía más precisa de su déficit habitacional y pueda utilizar esos datos para planificar futuros proyectos, programas de mejoramiento o urbanizaciones.

Esto no significa que las 67.295 solicitudes estén participando hoy de un sorteo. El registro releva demanda; la adjudicación llega después y depende de cada obra concreta.

Ver también: Viviendas sociales en Provincia: requisitos, proyectos y cómo anotarse

Por qué conviene actualizar los datos antes de un sorteo

Cuando una obra habitacional entra en una etapa avanzada, el municipio puede realizar censos, depurar listados, pedir documentación o convocar a las familias registradas para actualizar su situación.

Un teléfono que cambió, una mudanza, una modificación en el grupo familiar o una situación laboral diferente pueden volverse relevantes cuando llega el momento de verificar requisitos.

Por eso, quienes se anotaron hace tiempo deberían consultar en el área de Vivienda, Hábitat, Tierras o Desarrollo Social de su municipio si sus datos continúan vigentes y si existe algún trámite pendiente.

Estar en el registro no garantiza una vivienda

El sistema provincial sirve para conocer y ordenar la demanda, pero cada proyecto tiene condiciones propias. Algunas viviendas se adjudican mediante sorteos entre familias que cumplen requisitos; otras tienen destinatarios definidos por convenios, programas de relocalización u otras políticas específicas.

También pueden cambiar las exigencias de residencia mínima, composición familiar o ingresos según el municipio y el desarrollo habitacional.

En líneas generales, suelen evaluarse condiciones como ser mayor de edad, acreditar identidad y residencia, integrar un grupo familiar, no haber recibido anteriormente una vivienda o terreno estatal y contar con capacidad para afrontar la cuota correspondiente.

Hay obras que volvieron a moverse en septiembre

El registro cobra mayor importancia en un momento en que la Provincia también está terminando proyectos que habían quedado paralizados.

El 17 de septiembre se informó, por ejemplo, el avance de 18 viviendas del barrio Cáritas en Bragado, retomadas mediante el Programa Completar. Días antes se había comunicado la continuidad de 11 viviendas del Barrio Azul, en Quilmes.

Que una obra se reactive no implica que automáticamente abra una inscripción. Pero sí puede modificar el escenario habitacional de un distrito y generar nuevas instancias administrativas a medida que los proyectos se acercan a su finalización.

Dónde se hace la inscripción

La carga de solicitudes se realiza a través de los municipios. El sitio del Sistema de Demanda Habitacional de la Provincia muestra públicamente la cantidad de solicitudes y partidos incorporados, pero no reemplaza el trámite local.

Por eso, quienes todavía no están registrados deben consultar directamente en su municipio cuál es el área responsable, qué documentación pide y si el padrón está abierto o en proceso de actualización.

Con más de 67.000 solicitudes ya cargadas y nuevas obras acercándose a etapas decisivas, tener los datos correctos puede convertirse en un paso clave mucho antes de que aparezca el anuncio de un sorteo.