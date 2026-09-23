Impactante accidente: camión despistó y volcó en la ruta 3

Un camión oriundo de la ciudad de Azul despistó y volcó durante la madrugada de este miércoles cuando circulaba por la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 223, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores.

Por causas que se procuran establecer, el conductor perdió el control del transporte, que terminó volcado junto con su acoplado, generando la inmediata intervención de los distintos servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Las Flores, personal del Destacamento de Policía Vial y una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico asistió al camionero.

Tras recibir las primeras atenciones, el conductor fue trasladado al Hospital de Las Flores para su correspondiente evaluación médica.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito sobre la Ruta 3 debió ser asistido, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y seguridad en el sector.

Desde los organismos intervinientes solicitaron circular con especial precaución durante la mañana de este miércoles, debido a que está previsto realizar un importante operativo para retirar el camión y el acoplado que permanecen volcados a la altura del kilómetro 223.

Las maniobras podrían generar reducciones de velocidad y circulación asistida, por lo que se recomienda a quienes transiten por ese tramo de la Ruta 3 respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y evitar cualquier maniobra riesgosa.