Este lunes 28 cambia la actividad: qué pasa con bancos, escuelas, anses y comercios

El lunes 28 de septiembre será una jornada atípica en buena parte del país. El traslado del Día del Empleado de Comercio puede modificar la atención de supermercados, shoppings y miles de negocios, aunque eso no significa que toda la actividad se paralice.

La clave para organizarse está en distinguir qué sectores están alcanzados por la fecha especial y cuáles seguirán funcionando como cualquier lunes. Bancos, escuelas y oficinas públicas no quedan automáticamente incluidos en el feriado mercantil.

Por qué el lunes 28 no es un feriado nacional para todos

El Día del Empleado de Comercio está regulado por la Ley 26.541 y este año fue trasladado del sábado 26 al lunes 28 mediante un acuerdo entre FAECYS y las cámaras empresarias.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios confirmó que la jornada se asimila a un feriado para el personal mercantil comprendido en el Convenio Colectivo 130/75, pero aclaró que los establecimientos no están obligados a cerrar.

El comunicado oficial puede consultarse en el sitio de la CAC.

Ver también: Feriado mercantil en septiembre: confirman el traslado de la fecha y cómo se debe cobrar

Qué pasa con los bancos y ANSES

Como no se trata de un feriado nacional de alcance general, los bancos tienen previsto trabajar con su esquema habitual de lunes, salvo que alguna entidad comunique una modificación particular.

Lo mismo ocurre con las oficinas nacionales, entre ellas ANSES: el Día del Empleado de Comercio no suspende por sí solo la atención de la administración pública.

Quienes tengan un turno previsto para el lunes 28 no deberían cancelarlo por esta fecha sectorial. De todos modos, siempre conviene revisar previamente cualquier comunicación específica de la oficina donde deba realizarse el trámite.

¿Habrá clases el lunes 28?

Sí. Las escuelas no suspenden las clases por el Día del Empleado de Comercio. La jornada no forma parte del calendario de feriados nacionales generales ni del calendario escolar bonaerense como día de suspensión de actividades.

Por eso, jardines, escuelas primarias y secundarias tendrán actividad normal en la Provincia, salvo situaciones locales o institucionales que se comuniquen por separado.

Dónde sí puede sentirse con fuerza

El impacto principal estará en supermercados, hipermercados, shoppings, cadenas de electrodomésticos, indumentaria y otros comercios con una gran cantidad de trabajadores comprendidos en el convenio mercantil.

Algunos establecimientos podrían abrir con personal reducido, otros ser atendidos por sus propietarios y otros directamente permanecer cerrados.

Para evitar sorpresas, quienes tengan pensado hacer una compra importante pueden revisar también cómo podría funcionar la atención en supermercados y comercios este lunes.