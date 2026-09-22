¿habrá un triple feriado por la visita del papa? Qué se sabe del 9, 10 y 11 de noviembre

La visita del papa León XIV a la Argentina abrió una discusión inesperada sobre el calendario de noviembre. En el Congreso ya existe una propuesta concreta para que tres jornadas consecutivas tengan un régimen especial mientras el Pontífice recorre el país.

Eso no significa que exista un “triple feriado” confirmado. La iniciativa recién comenzó su recorrido parlamentario y, además, el texto habla de días no laborables, una figura que tiene efectos diferentes a un feriado nacional.

Qué propone el proyecto para el 9, 10 y 11 de noviembre

El expediente 4748-D-2026, presentado en la Cámara de Diputados, propone declarar de manera excepcional y por única vez como no laborables los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026.

El motivo es la visita apostólica de León XIV, que permanecerá en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11. El proyecto fue presentado por la diputada Sabrina Selva y cuenta con firmas de legisladores de distintos bloques.

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La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto. Ese dato marca su situación actual: todavía debe avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley.

¿Entonces habrá tres feriados seguidos?

Por ahora, no. Lo que existe es un proyecto legislativo que propone tres días no laborables en todo el territorio nacional.

La diferencia no es solamente semántica. Si finalmente se aprobara con esa redacción, el régimen laboral no sería igual al de un feriado nacional: en el sector privado, la decisión de trabajar puede quedar a criterio del empleador según la normativa aplicable.

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Además, el Gobierno nacional analiza por su cuenta otras alternativas. El canciller Pablo Quirno explicó que se estudian feriados, asuetos o jornadas no laborables que incluso podrían ser limitadas a los lugares donde se encuentre el Papa.

Por eso hoy conviven dos caminos diferentes: el proyecto del Congreso, que plantea tres días no laborables de alcance nacional, y la evaluación del Poder Ejecutivo, que podría terminar en una solución territorialmente más acotada.

Qué hará el Papa durante esos tres días

Fecha Actividad principal Lunes 9 Claypole y actividades en CABA, incluida una misa en Palermo Martes 10 Visita a Córdoba y regreso a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes Miércoles 11 Misa en Luján y partida hacia Perú

El cronograma ayuda a entender por qué se eligieron esas fechas en la iniciativa parlamentaria. Son las tres jornadas hábiles completas en las que León XIV desarrollará actividades abiertas o de gran convocatoria dentro del país.

Qué tendría que pasar para que se apruebe

El proyecto debe ser tratado en las comisiones a las que fue girado, obtener dictamen y luego avanzar en la Cámara de Diputados. Si consigue aprobación, deberá continuar el trámite legislativo correspondiente antes de quedar vigente.

Hasta que eso ocurra, los días 9, 10 y 11 de noviembre no deben considerarse tres jornadas nacionales de descanso confirmadas.

También podría ocurrir que el Ejecutivo tome una decisión independiente mediante otra figura jurídica para determinadas ciudades o sectores, algo que el propio Gobierno dijo que sigue bajo análisis.

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La fecha que más atención genera en Provincia

En la Provincia de Buenos Aires, el miércoles 11 concentra especialmente la expectativa porque la agenda oficial del Vaticano fija para las 10:00 una misa frente a la Basílica de Luján.

La magnitud prevista para esa celebración puede obligar a tomar medidas especiales de tránsito, transporte y funcionamiento de organismos. Sin embargo, el alcance laboral dependerá de la norma que finalmente se adopte.

En síntesis: hay una propuesta real para tres días no laborables, pero todavía no existe un triple feriado confirmado.