Feriado por la visita del papa: qué pasará con bancos, escuelas y trabajo el lunes 9 de noviembre

La visita del papa León XIV ya produjo un cambio inesperado en el calendario: el Gobierno anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. La novedad abre una serie de preguntas prácticas sobre bancos, escuelas, oficinas públicas y trabajo privado.

El anuncio fue realizado durante las reuniones de coordinación de la visita papal. Ahora resta que la decisión quede formalizada mediante la normativa correspondiente, donde deberán precisarse todos sus alcances.

Qué pasaría con las escuelas el lunes 9 de noviembre

Una vez formalizado como feriado nacional, la regla general será que no haya clases en las escuelas públicas y privadas del país, como ocurre con cualquier feriado nacional de alcance general.

En la Provincia de Buenos Aires, además, la fecha tendrá una particularidad: León XIV desarrollará una parte de su agenda dentro del territorio bonaerense y visitará Claypole durante esa misma jornada.

Ver también: Confirmado por el Gobierno: habrá un nuevo feriado nacional en noviembre por la visita del Papa

Qué pasa con bancos y oficinas públicas

Los feriados nacionales implican normalmente el cierre de la atención bancaria presencial y de la administración pública. Los canales digitales, cajeros automáticos y transferencias siguen disponibles, aunque algunas operaciones pueden procesarse recién el siguiente día hábil.

En organismos nacionales y provinciales también se espera una jornada sin atención administrativa regular, salvo guardias y servicios esenciales.

De todos modos, el detalle definitivo deberá verificarse cuando la medida quede formalmente instrumentada.

Cómo se paga si una persona trabaja ese día

Si el 9 de noviembre queda establecido formalmente como feriado nacional, no tendrá el mismo régimen que un simple día no laborable. Para quienes deban prestar tareas se aplicarán las normas laborales previstas para los feriados.

Esto resulta especialmente relevante para actividades esenciales, gastronomía, transporte, salud, seguridad y otros sectores que pueden mantener servicios aun durante una fecha de descanso general.

Qué hará el Papa ese lunes

El lunes 9 será una de las jornadas centrales de la visita. León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego encabezar una misa multitudinaria en Buenos Aires.

Durante la tarde tendrá encuentros vinculados con el mundo del trabajo y con distintas comunidades religiosas, antes de continuar su agenda en los días siguientes.

El itinerario completo de la visita puede revisarse en esta guía sobre qué días estará León XIV en la Argentina y dónde habrá actividades masivas.