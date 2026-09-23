Viviendas sociales: varias obras entraron en su tramo final y crece la expectativa por las adjudicaciones

Para las familias bonaerenses que siguen de cerca los planes de vivienda, hay una señal que suele marcar un cambio de etapa: cuando una obra entra en su tramo final empiezan a cobrar más peso los pasos administrativos previos a la adjudicación.

En distintos puntos de la Provincia hay proyectos que avanzaron durante los últimos meses. Uno de los casos más claros está en el Conurbano, donde un complejo de nuevas viviendas ya superó el 90% de ejecución y se encuentra cerca de terminarse.

No significa que automáticamente se abra una inscripción para cualquier vecino. Cada desarrollo tiene sus destinatarios, requisitos y modalidad de selección. Pero el avance físico de las obras es un dato importante para quienes esperan novedades habitacionales en su municipio.

Las viviendas que ya superaron el 90%

El proyecto más avanzado informado recientemente por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano está en Quilmes. Allí se construyen 28 viviendas tipo tríplex de 97 metros cuadrados y dos dormitorios.

La Provincia informó en agosto que el complejo había superado el 90% de avance. Además de las casas, se ejecutan redes de agua potable, cloacas, gas, electricidad, desagües, pavimento y equipamiento para el espacio público.

La obra está ubicada sobre Camino General Belgrano, entre Islas Malvinas y Rodolfo López, pero la información oficial no anunció hasta ahora una inscripción general abierta para esas unidades. Por eso, quienes residan en el distrito deben seguir las convocatorias municipales y provinciales antes de realizar cualquier trámite.

Ver también: Viviendas sociales en la Provincia: cómo anotarse y qué proyectos están activos

Qué ocurre cuando un proyecto entra en su etapa final

Los procesos de adjudicación no son idénticos en todos los municipios. Hay desarrollos destinados a familias inscriptas en registros locales, otros vinculados a convenios con sindicatos u organizaciones y también proyectos con destinatarios previamente definidos.

Un ejemplo de esa diversidad está en Melchor Romero, partido de La Plata. Allí se construyen 175 viviendas que ya habían alcanzado un 93% de avance en abril. En este caso, las unidades tienen destinatarios vinculados a programas sociales y sanitarios específicos, por lo que no corresponden a una convocatoria abierta para cualquier vecino.

La experiencia muestra por qué conviene diferenciar entre obra avanzada e inscripción abierta. Que una vivienda esté próxima a terminarse no implica, por sí solo, que exista un sorteo disponible.

Los sorteos también empiezan antes de la entrega

En otros distritos, en cambio, la etapa administrativa ya comenzó. En agosto se realizó el sorteo de 76 viviendas en Coronel Pringles, correspondientes a dos complejos de 36 y 40 unidades que están próximos a finalizarse.

Además de los preadjudicatarios fueron sorteados suplentes, que pueden ocupar el lugar de una familia seleccionada si luego no cumple con los requisitos exigidos.

Para entender cómo funciona este circuito y qué documentación suele pedirse, también puede consultarse la guía sobre cómo acceder a una vivienda en la Provincia de Buenos Aires.

Qué conviene revisar si esperás un plan de viviendas

No existe una inscripción provincial única que garantice participar de todas las adjudicaciones. La demanda habitacional se gestiona en coordinación con cada municipio y las condiciones pueden cambiar de un proyecto a otro.

Consultar si el municipio mantiene actualizado su Registro de Demanda Habitacional.

Revisar si hay obras próximas a terminarse en el distrito.

Verificar si se abrió una actualización de datos de familias inscriptas.

Comprobar si el proyecto tendrá sorteo general o destinatarios específicos.

No pagar a gestores ni intermediarios por un supuesto lugar en una lista.

La información oficial sobre el proyecto de Quilmes y otras obras puede consultarse en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense.

Con proyectos que ya están cerca de concluirse y sorteos recientes en distintos municipios, seguir el avance de las obras puede ser la primera señal de que se aproxima una nueva etapa.