Los fines de semana largos que quedan en 2026: noviembre tendrá feriados especiales por la visita del Papa

A poco más de tres meses para finalizar 2026, todavía quedan varios feriados y fines de semana largos en la Argentina, a los que este año se sumará una situación excepcional: la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que generará jornadas no laborables especiales para facilitar la participación de millones de personas en las celebraciones religiosas.

El próximo descanso extendido llegará en octubre, cuando el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el lunes 12, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Pero será noviembre el mes que tendrá mayores novedades. El Gobierno nacional anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV, quien ese día encabezará una multitudinaria misa en Buenos Aires. De esta manera, se conformará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

La visita papal tendrá además jornadas especiales en las jurisdicciones donde se realizarán los principales actos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 11 de noviembre será feriado provincial por la presencia de León XIV en Luján, donde el Pontífice celebrará a las 10 de la mañana una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La medida busca facilitar el desplazamiento de la enorme cantidad de fieles que se espera que lleguen desde distintos puntos bonaerenses y del país.

Por lo tanto, debe tenerse especialmente en cuenta que el miércoles 11 no será, por el momento, un feriado nacional: en la provincia de Buenos Aires tendrá alcance provincial, directamente relacionado con la visita del Papa a Luján. El Gobierno nacional informó oficialmente que se trabaja en un esquema de feriados locales o provinciales para las jornadas en las que León XIV desarrolle actividades fuera del acto nacional del lunes 9.

La expectativa por la presencia del Pontífice es enorme. Para la celebración de Luján se proyecta una concurrencia que podría ubicarse entre uno y dos millones de personas, lo que demandará un operativo extraordinario de seguridad, tránsito, transporte y asistencia sanitaria.

Sin embargo, no todos aprovecharán esas jornadas para participar de las actividades papales. Como ocurre habitualmente ante cada fin de semana largo o feriado adicional, se espera que muchas familias utilicen los días disponibles para realizar escapadas hacia diferentes destinos turísticos, especialmente dentro de la provincia de Buenos Aires. El movimiento podría sentirse en la Costa Atlántica, pueblos turísticos, destinos rurales y serranos, en plena primavera y a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano.

Noviembre tendrá además otro descanso extendido. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente correspondiente al 20 de noviembre, conformará el fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

En diciembre habrá una última oportunidad para una escapada prolongada antes de las fiestas. El calendario permitirá un descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, combinando el fin de semana, la jornada turística del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, Navidad caerá viernes 25 de diciembre, por lo que se conformará naturalmente otro fin de semana largo de tres días, hasta el domingo 27.

Así, los descansos extendidos que todavía quedan en 2026 serán: 10 al 12 de octubre; 7 al 9 de noviembre —con el feriado nacional especial por la visita del Papa—; 21 al 23 de noviembre; 5 al 8 de diciembre; y 25 al 27 de diciembre. A ellos se suma particularmente para los bonaerenses el miércoles 11 de noviembre, cuando la visita de León XIV a Luján convertirá a la provincia de Buenos Aires en el centro de una de las mayores concentraciones religiosas previstas para este año.