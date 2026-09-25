Una ciudad bonaerense tendrá una fiesta con vaquillona a la reja, música y entrada gratis

Una de las propuestas gastronómicas del próximo domingo en la Provincia tendrá un protagonista difícil de pasar por alto: vaquillona con cuero a la reja, acompañada por música, danzas y una jornada al aire libre con entrada gratuita.

La actividad será desde el mediodía y forma parte de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de La Merced. El cierre del programa se hará en Chascomús, en el predio del Centro Cultural Vieja Estación.

Qué habrá el domingo en la Peña Fiesta la Patrona

La Peña Fiesta la Patrona comenzará el domingo 27 desde las 12. El plato fuerte será la vaquillona con cuero a la reja, pero la jornada incluirá además danzas folclóricas y una programación musical que se extenderá durante la tarde.

Entre los artistas anunciados aparecen Gabi de Berti, Lado Izquierdo, Suyai, Felipe Giles, Dúo Constancio Picone y Leo Etcheto.

También participarán el grupo de danzas Ballet Huayna y Somos Danza Viva.

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Dónde será y cuánto cuesta la entrada

La peña se realizará en el Centro Cultural Vieja Estación de Chascomús. El acceso es gratuito, por lo que el gasto de la salida dependerá principalmente del viaje y de los consumos gastronómicos que se hagan dentro del predio.

La información figura en el calendario oficial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que incluye la actividad entre las propuestas gratuitas del fin de semana. Puede consultarse en Buenos Aires Turismo.

Las fiestas empiezan antes del domingo

La programación patronal abarca varios días. El sábado 26 habrá un desfile tradicional en honor a la Virgen, con salida desde la Asociación Rural de Chascomús y recorrido por las calles de la ciudad.

La jornada del sábado concluirá con una misa en el templo parroquial. El domingo, en cambio, el eje cambia hacia una propuesta más recreativa y gastronómica, con la peña en la Vieja Estación.

La organización está a cargo de la Diócesis de Chascomús, la Agrupación Gaucha El Nochero y la Municipalidad de Chascomús.

Una salida que puede combinarse con la laguna

Para quienes lleguen desde otras localidades, la fiesta permite organizar una jornada más amplia en Chascomús. La costanera y la laguna quedan entre los paseos más elegidos y pueden combinarse con la peña antes o después del almuerzo.

Como la actividad central se realizará al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de viajar y consultar las redes oficiales ante cualquier modificación de último momento.

Además, quienes visiten la ciudad pueden encontrar otros puntos de interés en el portal oficial de Turismo Chascomús.