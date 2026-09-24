Dánica anunció el cierre definitivo de su histórica fábrica bonaerense y peligran 30 puestos de trabajo

La histórica fábrica de Dánica, una de las marcas más reconocidas de la industria alimenticia argentina, cerrará definitivamente su planta de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, luego de décadas de actividad. La empresa fijó para el 30 de septiembre el final de la operación industrial del establecimiento, mientras el sindicato intenta abrir una instancia de negociación para preservar los puestos laborales.

La decisión fue confirmada por Dorada S.A., perteneciente al Grupo Beltrán y fabricante de los productos Dánica. La comunicación fue colocada en el ingreso de la fábrica y sorprendió a los trabajadores, quienes al presentarse para cumplir sus tareas encontraron el establecimiento cerrado y sin posibilidad de ingresar. Actualmente permanecen vinculados a la planta alrededor de 30 empleados.

Según explicó la compañía, el cierre llega después de un prolongado proceso destinado a intentar revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban al establecimiento. La firma sostuvo que adoptó diferentes medidas para mejorar la competitividad, mantener la actividad y preservar los empleos, pero consideró que finalmente no logró alcanzar las condiciones necesarias para garantizar una operación sostenible.

Durante los últimos meses, la histórica planta funcionaba con una actividad considerablemente reducida y concentrada principalmente en tareas de envasado, bajo un acuerdo alcanzado previamente con el sindicato. Ese convenio vence precisamente el 30 de septiembre, fecha a partir de la cual la compañía anunció que las instalaciones quedarán deshabilitadas.

La empresa informó además que avanzará con el pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la legislación laboral vigente y con el proceso de parada definitiva de las instalaciones conforme a las normas ambientales aplicables.

Sin embargo, los trabajadores buscan evitar el cierre. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia para analizar alternativas que permitan sostener las fuentes laborales. Los empleados instalaron además una carpa frente al establecimiento y mantienen una permanencia organizada por turnos.

El cierre representa un nuevo capítulo de una extensa crisis. La planta ya había atravesado situaciones similares en 2020 y a fines de 2024. En esta última oportunidad se había anunciado el cese de la producción, aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo que permitió reanudar parcialmente las actividades durante 2025 con una dotación mucho menor. Antes de aquel conflicto trabajaban alrededor de 150 personas, mientras que actualmente permanecen aproximadamente 30.

La fábrica de Llavallol posee casi nueve décadas de historia. Allí se desarrolló una marca que se convirtió en parte de la cultura popular argentina, especialmente a partir de la década de 1960 con la producción de margarinas vegetales y posteriormente con la recordada publicidad de “Dánica Dorada”.

El cierre de la planta bonaerense no significa la desaparición de Dánica como marca ni el final de todas sus operaciones industriales. El Grupo Beltrán mantiene actividad vinculada a la compañía en Córdoba, donde funciona una fábrica de aderezos en el Parque Industrial Ferreyra.

Por ahora, la fecha establecida por la empresa continúa siendo el 30 de septiembre de 2026. Los próximos días serán decisivos para los trabajadores, que reclaman la continuidad de los puestos laborales y esperan que las gestiones sindicales puedan abrir una nueva negociación antes del cierre definitivo