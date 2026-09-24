La primavera empieza a mostrar su mejor cara: así estará el tiempo en la provincia

La primavera comienza a hacerse sentir con mayor claridad en la Provincia de Buenos Aires, donde este jueves 24 de septiembre se presenta con un marcado ascenso de las temperaturas y condiciones mayormente estables, aunque con algunas diferencias entre el norte, centro, sur y la Costa Atlántica.

Después de varias jornadas frescas, el ingreso de aire más templado favorecerá una tarde agradable en buena parte del territorio bonaerense, con temperaturas que en numerosos distritos superarán los 20 grados y podrán acercarse a los 25 grados en sectores del norte y centro provincial.

Para mañana viernes 25, continuará el ambiente agradable en buena parte de la Provincia y en algunas regiones del norte y centro las temperaturas volverán a alcanzar valores elevados para esta época del año.

Sin embargo, el paso de un sistema desde el sudoeste favorecerá algunos cambios en la dirección del viento y una moderación de las temperaturas en sectores del sur y la costa.

Para el sábado 26, el escenario general vuelve a mostrarse mayormente estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado en distintas regiones bonaerenses y temperaturas primaverales.

De esta manera, tras un comienzo de primavera todavía marcado por jornadas frías y ventosas, la Provincia de Buenos Aires empieza a mostrar temperaturas mucho más propias de la nueva estación, con tardes agradables y valores que en algunos puntos se ubicarán cerca de los 25 grados, aunque todavía habrá que convivir con mañanas frescas y cambios de temperatura propios de septiembre.