PNC septiembre 2026: cuánto se cobra con bono y calendario según DNI

Las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre de 2026 tienen nuevos valores y vuelven a incorporar el bono extraordinario de hasta $70.000. El monto final no es igual para todos porque depende del tipo de PNC.
También existe una diferencia importante respecto del calendario de jubilaciones: las PNC se pagan agrupando dos terminaciones de DNI por jornada.
El cronograma comienza este martes 8 y se completa el lunes 14.
Cuánto cobran las PNC en septiembre 2026
Las PNC por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo. Con una jubilación mínima de $428.633,20, el haber base de referencia queda en $300.043,24.
Al sumar el bono completo de $70.000, el total alcanza $370.043,24.
En el caso de la PNC para madres de siete hijos o más, el haber equivale a la mínima. Por eso el total con el refuerzo máximo llega a $498.633,20.
|Prestación
|Haber base
|Con bono máximo
|PNC invalidez/vejez
|$300.043,24
|$370.043,24
|PNC madres de 7 hijos
|$428.633,20
|$498.633,20
Los valores previsionales surgen de la Resolución 257/2026 y el bono fue ratificado para septiembre por el Decreto 824/2026.
Calendario de PNC por terminación de DNI
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Martes 8 de septiembre
|2 y 3
|Miércoles 9 de septiembre
|4 y 5
|Jueves 10 de septiembre
|6 y 7
|Viernes 11 de septiembre
|8 y 9
|Lunes 14 de septiembre
La fecha individual también se puede verificar desde el calendario oficial o mediante Mi ANSES.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
ANSES permite revisar el próximo depósito utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de Mi ANSES hay que ingresar a la sección de cobros para ver fecha, banco y lugar asignado.
También está disponible el servicio público de consulta del calendario de pagos.
Por qué el monto puede ser diferente
Los valores anteriores corresponden a los haberes generales y al bono máximo. Una liquidación individual puede incluir descuentos, retroactivos u otros conceptos, por lo que ante una diferencia conviene revisar el detalle del recibo.
También podés consultar los montos de las Pensiones No Contributivas en septiembre.
Domicilio Electrónico de ANSES: la nueva herramienta digital para jubilados y beneficiarios
Para comparar con PUAM y jubilación mínima, está disponible la guía sobre cómo quedaron los principales haberes de ANSES después del aumento.