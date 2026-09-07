PNC septiembre 2026: cuánto se cobra con bono y calendario según DNI

Las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre de 2026 tienen nuevos valores y vuelven a incorporar el bono extraordinario de hasta $70.000. El monto final no es igual para todos porque depende del tipo de PNC.

También existe una diferencia importante respecto del calendario de jubilaciones: las PNC se pagan agrupando dos terminaciones de DNI por jornada.

El cronograma comienza este martes 8 y se completa el lunes 14.

Cuánto cobran las PNC en septiembre 2026

Las PNC por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo. Con una jubilación mínima de $428.633,20, el haber base de referencia queda en $300.043,24.

Al sumar el bono completo de $70.000, el total alcanza $370.043,24.

En el caso de la PNC para madres de siete hijos o más, el haber equivale a la mínima. Por eso el total con el refuerzo máximo llega a $498.633,20.

Prestación Haber base Con bono máximo PNC invalidez/vejez $300.043,24 $370.043,24 PNC madres de 7 hijos $428.633,20 $498.633,20

Los valores previsionales surgen de la Resolución 257/2026 y el bono fue ratificado para septiembre por el Decreto 824/2026.

Calendario de PNC por terminación de DNI

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 8 de septiembre 2 y 3 Miércoles 9 de septiembre 4 y 5 Jueves 10 de septiembre 6 y 7 Viernes 11 de septiembre 8 y 9 Lunes 14 de septiembre

La fecha individual también se puede verificar desde el calendario oficial o mediante Mi ANSES.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

ANSES permite revisar el próximo depósito utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de Mi ANSES hay que ingresar a la sección de cobros para ver fecha, banco y lugar asignado.

También está disponible el servicio público de consulta del calendario de pagos.

Por qué el monto puede ser diferente

Los valores anteriores corresponden a los haberes generales y al bono máximo. Una liquidación individual puede incluir descuentos, retroactivos u otros conceptos, por lo que ante una diferencia conviene revisar el detalle del recibo.

También podés consultar los montos de las Pensiones No Contributivas en septiembre.

Para comparar con PUAM y jubilación mínima, está disponible la guía sobre cómo quedaron los principales haberes de ANSES después del aumento.