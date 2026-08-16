Anses sube las pensiones no contributivas en septiembre 2026: montos confirmados del haber base y bono

Si sos titular de una Pensión No Contributiva (PNC) o cobrás la PUAM, la ANSES confirmó la actualización de los haberes que regirá a partir de septiembre de 2026.

En el marco del esquema de movilidad indexado por inflación (Decreto 274/2024), el organismo aplicará un incremento oficial del 2,11% en los sueldos del sistema previsional.

Montos de las pensiones por discapacidad y vejez

Las líneas de invalidez y vejez equivalen por ley al 70% de la jubilación mínima.

A partir del 1° de septiembre de 2026, los valores quedan conformados de la siguiente manera:

Haber mensual base: sube a $300.043,24 .

sube a . Bono extraordinario: se ratifica en $70.000 .

se ratifica en . Total consolidado de bolsillo: $370.043,24.

Al mantenerse el refuerzo en un valor fijo, la suba efectiva de bolsillo representa un 1,70% respecto de agosto.

Nuevas escalas para la PUAM y pensiones por vejez

La pensión no contributiva por vejez ya no admite nuevas altas, ya que las personas de 65 años o más sin aportes son encuadradas en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La PUAM, que otorga el 80% del haber mínimo, trepará en septiembre a un básico de $342.906,56.

Al adicionar el bono de $70.000, los beneficiarios de la PUAM alcanzarán un monto total de $412.906,56.

Escala de cobro para madres de 7 hijos o más

Para las titulares de la pensión por madres de 7 hijos o más, la ley garantiza el 100% de la jubilación mínima.

Durante el mes de septiembre de 2026 percibirán las siguientes cifras:

Haber mensual puro: $428.633,20 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Monto final a cobrar: $498.633,20.

Las beneficiarias con hijos a cargo de hasta 17 años o con discapacidad mantendrán además el pago automático de la Tarjeta Alimentar.

Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi ANSES

Antes del inicio del calendario de pago por DNI, la ANSES habilitará la consulta digital de las liquidaciones.

Para revisar el detalle de los haberes podés ingresar a la aplicación o al sitio web oficial de Mi ANSES con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la solapa “Mis Cobros” podrás verificar la acreditación del bono, el sueldo base y los posibles descuentos aplicados.