Jubilados de anses: cuánto cobran realmente en septiembre entre aumento y bono

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026 por la movilidad mensual, aunque para quienes cobran los ingresos más bajos hay un detalle que modifica el resultado final: el bono extraordinario permanece en $70.000.

El haber previsional sube 2,11% por la inflación de julio. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a $428.633,20. Al agregar el refuerzo máximo de $70.000, el total bruto llega a $498.633,20.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre

La liquidación queda compuesta de esta manera:

Concepto Monto Haber mínimo $428.633,20 Bono previsional $70.000 Total bruto $498.633,20

El importe es bruto. Sobre el haber se aplican los descuentos que correspondan, como el aporte a la obra social, por lo que el dinero neto acreditado puede ser menor.

El bono se paga completo a quienes tienen ingresos previsionales iguales o inferiores a la mínima. Para quienes están por encima, el refuerzo disminuye de manera proporcional hasta completar el límite establecido.

Por qué el aumento de bolsillo es menor al 2,11%

Este es uno de los puntos más importantes de septiembre. El 2,11% se aplica sobre el haber previsional, pero no sobre el bono de $70.000.

En agosto, la mínima de $419.775,93 más el refuerzo sumaba $489.775,93. En septiembre, el total pasa a $498.633,20.

La diferencia es de aproximadamente $8.857. Eso implica que, para quien cobra la mínima con bono completo, el incremento efectivo sobre el ingreso total ronda el 1,81%, por debajo del porcentaje de movilidad aplicado al haber.

Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas

La actualización también modifica otras prestaciones vinculadas con el haber mínimo.

Prestación Haber base Bono Total bruto PUAM $342.906,56 $70.000 $412.906,56 PNC por invalidez o vejez $300.043,24 $70.000 $370.043,24 PNC madres de 7 hijos $428.633,20 $70.000 $498.633,20

Ver también: Cómo quedan las Pensiones No Contributivas y la PUAM durante septiembre.

Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima

No todos los haberes superiores al mínimo quedan automáticamente afuera del refuerzo. El bono se paga de manera proporcional a quienes superan los $428.633,20 hasta que la suma entre haber y refuerzo alcance los $498.633,20.

Por ejemplo, una persona con un haber de $460.000 no recibe los $70.000 completos: recibe la diferencia necesaria para llegar al límite previsto. En cambio, quienes ya cobran por encima de ese total no acceden al bono.

La jubilación máxima de septiembre se ubicará alrededor de $2,884 millones brutos y no recibe este refuerzo.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre. El cronograma se extenderá hasta el lunes 21 según la terminación del DNI.

Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán después, entre el 22 y el 28 de septiembre.

Ver también: Calendario completo de ANSES para septiembre según la terminación del DNI.

Cómo revisar la liquidación de ANSES

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su prestación desde Mi ANSES y verificar los conceptos acreditados y descuentos aplicados. El acceso a los servicios oficiales se encuentra en el portal de ANSES.

Es especialmente útil revisar el recibo cuando se cobra más de una prestación o cuando el bono aparece en forma proporcional, ya que el monto final depende de la suma de los haberes vigentes.

Septiembre vuelve a mostrar el efecto del bono congelado

La movilidad mensual permite que el haber básico se ajuste con la inflación de dos meses atrás, pero el refuerzo de $70.000 no acompaña esa actualización. Por eso, a medida que aumenta la jubilación mínima, el bono representa una proporción cada vez menor del ingreso total.

Para septiembre, la cifra clave será $498.633,20: ese es el total bruto de la mínima con el refuerzo completo y también el límite hasta el cual se complementan los haberes que están apenas por encima del mínimo.