El fin de semana largo de noviembre trae una duda para quienes tienen ahorros depositados en un banco: qué sucede si necesitan recuperar el dinero de un plazo fijo justo cuando las sucursales permanecen cerradas. La respuesta no es idéntica para una transferencia, una extracción de efectivo o una inversión con vencimiento pactado.

La diferencia importa especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde muchos ahorristas operan por home banking pero todavía realizan consultas o gestiones presenciales. Antes de contar con ese dinero para un pago, conviene revisar dos datos de la inversión: la fecha efectiva de vencimiento y la instrucción elegida para cuando termine el plazo.

Este año, la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional cae el viernes 20 de noviembre, pero el feriado se observa el lunes 23. El calendario del Banco Central confirma que ese día no habrá atención bancaria presencial ordinaria. Eso no implica que se pierdan los intereses ni que todos los productos bancarios funcionen de la misma manera.

Qué pasa con un plazo fijo que coincide con el lunes 23

La regulación del Banco Central sobre depósitos e inversiones a plazo establece que no se admiten colocaciones con vencimientos en días inhábiles. Por lo tanto, una inversión constituida con el calendario conocido debería mostrar una fecha de vencimiento hábil, y no el lunes feriado.

La norma también contempla un supuesto diferente: cuando un día se declara inhábil después de haberse constituido el depósito. En ese caso, la entidad puede renovar la colocación con valor a esa fecha o extender el vencimiento y la liquidación correlativa de intereses, a la tasa pactada, hasta el primer día hábil siguiente. Es importante no confundir esa excepción con un derecho general a retirar cualquier plazo fijo antes de tiempo.

En este feriado, el siguiente día hábil bancario general es el martes 24 de noviembre. De todos modos, la fecha que manda para cada inversión es la que figura en el comprobante y en la aplicación del banco.

Cómo saber si el dinero se acredita o se renueva automáticamente

Al constituir un plazo fijo tradicional, el cliente puede elegir distintas instrucciones al vencimiento, según las opciones ofrecidas por su entidad. Si seleccionó la acreditación de capital e intereses, debería verificar la fecha de disponibilidad informada en el detalle de la operación. Si eligió renovación automática, el banco puede volver a colocar el capital, con o sin intereses, según lo pactado.

El Banco Central explica que el plazo fijo tradicional tiene un período mínimo de 30 días y, a diferencia de ciertas modalidades precancelables, no permite retirar libremente el dinero antes de su vencimiento. Por eso, si necesitás fondos para viajar o pagar una obligación durante el fin de semana largo, no conviene contar con una inversión que todavía está inmovilizada.

Qué operaciones bancarias sí siguen funcionando durante el feriado

El cierre de las sucursales no significa un apagón de los canales digitales. De acuerdo con el calendario oficial del BCRA, durante los feriados permanecen disponibles las billeteras electrónicas, las transferencias, los pagos digitales, las tarjetas y los cajeros automáticos.

Transferencias: pueden realizarse desde aplicaciones y home banking, sujetas a controles y límites de cada entidad.

pueden realizarse desde aplicaciones y home banking, sujetas a controles y límites de cada entidad. Tarjetas y billeteras: siguen habilitadas para compras y pagos, de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

siguen habilitadas para compras y pagos, de acuerdo con la disponibilidad del servicio. Cajeros automáticos: permiten retirar efectivo mientras tengan fondos y estén operativos.

permiten retirar efectivo mientras tengan fondos y estén operativos. Gestiones presenciales: las que requieren ventanilla o intervención de una sucursal deben esperar la reapertura.

Estas herramientas permiten mover dinero que ya está disponible en una cuenta. No convierten en saldo utilizable el capital de un plazo fijo cuyo vencimiento todavía no se produjo.

Qué revisar antes de reclamar una acreditación

Si el depósito no aparece cuando esperabas, ingresá al home banking o la aplicación oficial y consultá el comprobante de constitución. Revisá la fecha de vencimiento, la modalidad de renovación, el capital y los intereses previstos. Si figura una renovación que no reconocés o un vencimiento diferente del pactado, conservá el comprobante y hacé el reclamo por los canales oficiales del banco.

No compartas claves, códigos de seguridad ni datos de acceso con supuestos gestores que prometan liberar el plazo fijo durante el feriado. Tampoco hace falta aceptar una tasa publicada en redes sociales como si fuera la que rige para tu depósito: la tasa aplicable es la informada en las condiciones de la operación.

Para consultar qué rendimiento ofrecen actualmente distintas entidades, el BCRA dispone de un comparador oficial de tasas. Sirve para evaluar una nueva colocación, pero no modifica retroactivamente el interés ya pactado en una inversión vigente.

Ver también: Bancos: cuándo será el próximo cierre y qué operaciones seguirán disponibles.