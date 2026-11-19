La provincia de Buenos Aires transitará este jueves 19 de noviembre una jornada con temperaturas agradables a cálidas, períodos de sol y nubosidad variable. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas para el viernes, con posibles lluvias y tormentas en distintas regiones bonaerenses.

Después de varios días caracterizados por la inestabilidad y las precipitaciones, el territorio provincial experimentará este jueves una mejoría en buena parte de su extensión, aunque las condiciones no serán iguales en todas las regiones.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 24 y 28 grados en numerosos sectores del interior bonaerense, mientras que las localidades cercanas al litoral marítimo tendrán registros más moderados por la influencia del viento y la proximidad del océano.

Jueves 19: temperaturas agradables y nubosidad variable

La jornada comenzará con un ambiente fresco a templado, que irá dando paso a condiciones más cálidas durante las horas centrales del día.

En buena parte de la provincia predominarán los períodos de sol, alternados con intervalos de nubosidad, mientras que hacia la Costa Atlántica se espera una mayor presencia de nubes y sectores con condiciones algo inestables.

El jueves aparece como una jornada generalmente favorable para las actividades al aire libre, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en algunas zonas costeras.

Viernes 20: regresan las lluvias y podrían registrarse tormentas fuertes

El viernes se perfila como el día más inestable de lo que resta de la semana.

El avance de un nuevo período de inestabilidad favorecerá la formación de lluvias, chaparrones y tormentas en distintos sectores bonaerenses, con fenómenos que podrían presentarse durante la madrugada, la mañana o la tarde, dependiendo de cada región.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una alerta amarilla por tormentas para el viernes .

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo. Para las áreas alcanzadas por el aviso se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Las temperaturas máximas se ubicarían, en términos generales, entre los 20 y 26 grados, con diferencias según la ubicación geográfica.

Sábado 21: mejora del tiempo, pero con nubosidad en aumento

Para el sábado se espera una recuperación de las condiciones meteorológicas en numerosas regiones de la provincia.

La jornada podría comenzar con cielo parcialmente despejado, temperaturas frescas durante las primeras horas y un paulatino ascenso térmico hacia la tarde.

Las máximas podrían alcanzar los 25 a 28 grados en algunas zonas del interior, mientras que sobre la franja costera se anticipa un ambiente más templado.

No obstante, la nubosidad tendería a aumentar durante el transcurso del día y algunos pronósticos mantienen la posibilidad de nuevas precipitaciones hacia la noche.

Domingo 22: buen tiempo en gran parte de la provincia

El domingo presenta perspectivas favorables en buena parte del territorio bonaerense, con períodos prolongados de sol y temperaturas agradables.

Las máximas podrían situarse alrededor de los 24 a 27 grados en numerosos sectores, ofreciendo condiciones apropiadas para disfrutar de paseos, reuniones familiares y actividades recreativas.

Sin embargo, en sectores de la Costa Atlántica algunos modelos meteorológicos todavía contemplan la posibilidad de lluvias, especialmente durante la primera parte de la jornada.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia los destinos turísticos bonaerenses deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Un fin de semana largo con expectativas turísticas

El comportamiento del tiempo adquiere especial importancia ante la proximidad del fin de semana largo de noviembre, que se extenderá hasta el lunes 23.

Se espera que numerosos bonaerenses aprovechen estos días para realizar escapadas, principalmente hacia los destinos de la Costa Atlántica, las localidades del interior y los tradicionales centros turísticos de la provincia.

El viernes aparece como la jornada que requerirá mayor atención por la posibilidad de tormentas, mientras que el sábado y el domingo ofrecerían mejores oportunidades para las actividades al aire libre, aunque con diferencias regionales.

El panorama general anticipa un jueves mayormente agradable, un viernes con regreso de la inestabilidad y un fin de semana con mejorías parciales. Como ocurre habitualmente durante la primavera, la evolución de los sistemas meteorológicos podría modificar las previsiones en las próximas horas.